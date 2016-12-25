俄军机前往敍利亚途中坠毁
即时新闻

25/12/201615:07

失踪的是图154军机。图为同型号飞机。（资料图片）

失踪的是图154军机。图为同型号飞机。（资料图片）

俄罗斯国防部一架载有91人、准备前往敍利亚拉塔基亚的图154军机，圣诞日从索契起飞20分钟后于雷达上消失。军机现已确认坠毁。

14:30

俄国国防部表示，在索契对外1.5公里外海域，深度介乎50至70米位置，发现军机残骸。

14:21

俄国国防部证实在索契约1.6公里外海域，找到军机残骸。

14:00

军机确认坠毁。俄媒报道指，当地搜救人员相信坠机地点位于索契对外海域。另有报道指相关海域已发现有军机碎片。

13:42

有消息指，军机可能在机场附近的山区坠毁。记录显示，失踪军机早前由首都莫斯科的机场飞抵索契。

据指，军机除了载有9个记者及机组人员外，还包括有历史悠久的亚历山德罗夫红旗歌舞团（Alexandrov Ensemble）。乐团本来预计会到敍利亚的俄军机地，参与庆祝新年的活动。

13:40

克里姆林宫发言人表示，总统普京已经得悉事件，正参与搜救的指挥工作。

13:29

俄媒报道，军机有可能已经坠毁。

12:39

俄国传媒报道，失踪的图154军机于当地时间清晨5时20分起飞，直到5时40分飞越黑海上空时，与控制塔失去联络。

俄罗斯参与敍利亚战事支持政府军以来，于敍利亚港口城市拉塔基亚驻重兵，近期更部署了S400咆哮型导弹防空系统。

Share your vote!


  • Fascinated
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
标签: ,

相关文章

光华日报

世界历史最悠久的民营华文报
光华电子新闻版权所有 © 2007-2015 Kwong Wah e-News.
All rights reserved by Kwong Wah Yit Poh Press Berhad

友情连线

中山日报 文汇报

马新社 联合日报

Expozus 孙中山故居