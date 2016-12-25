俄军机前往敍利亚途中坠毁 即时新闻

俄罗斯国防部一架载有91人、准备前往敍利亚拉塔基亚的图154军机，圣诞日从索契起飞20分钟后于雷达上消失。军机现已确认坠毁。

14:30

俄国国防部表示，在索契对外1.5公里外海域，深度介乎50至70米位置，发现军机残骸。

14:21

俄国国防部证实在索契约1.6公里外海域，找到军机残骸。

14:00

军机确认坠毁。俄媒报道指，当地搜救人员相信坠机地点位于索契对外海域。另有报道指相关海域已发现有军机碎片。

13:42

有消息指，军机可能在机场附近的山区坠毁。记录显示，失踪军机早前由首都莫斯科的机场飞抵索契。

据指，军机除了载有9个记者及机组人员外，还包括有历史悠久的亚历山德罗夫红旗歌舞团（Alexandrov Ensemble）。乐团本来预计会到敍利亚的俄军机地，参与庆祝新年的活动。

13:40

克里姆林宫发言人表示，总统普京已经得悉事件，正参与搜救的指挥工作。

13:29

俄媒报道，军机有可能已经坠毁。

12:39

俄国传媒报道，失踪的图154军机于当地时间清晨5时20分起飞，直到5时40分飞越黑海上空时，与控制塔失去联络。

俄罗斯参与敍利亚战事支持政府军以来，于敍利亚港口城市拉塔基亚驻重兵，近期更部署了S400咆哮型导弹防空系统。