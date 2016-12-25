《西游记》竞逐提名奥斯卡最佳电影

由影帝郭富城、罗仲谦等主演的电影《西游记之孙悟空三打白骨精》，成功进入竞逐提名奥斯卡“最佳电影”大奖的初选名单，将与众多中外电影竞逐入围名单，加上早前凭Christopher Young的配乐作品，成功入选“最佳电影配乐”初选名单，《西游记之孙悟空三打白骨精》将有望在奥斯卡竞逐两大奖项。

对于《西》能进入竞逐提名初选，城城表示：“很开心听到这个消息，对整个剧组来説，已经是很大的鼓励，证明用心做好作品是重要的。而我们师徒四人和导演郑保瑞团队，现正在台湾的外景场地努力拍摄《西游记：女儿国》，大家士气好好，亦必定尽心拍好第三集，希望观众会继续支持。”

罗仲谦则表示：“有份参演电影《西游记之孙悟空三打白骨精》是一个荣幸。”郑保瑞导演则认为入围是一项鼓励：“多谢鼓励，现正在《西游记：女儿国》剧组开工，会加倍努力的！”

而新作《西游记：女儿国》日前已于台湾取景开机，郭富城、冯绍峰、赵丽颖、小沈阳、罗仲谦等所有主演已经参与拍摄，而城城提前入戏，索性用“孙悟空”的语调与对手演员交流。

导演郑保瑞带领剧组工作人员实地考察台湾美景，早在开拍前，郑保瑞导演与灯光、摄影等工作人员一起在台湾进行了为期10天的技术复景，郑保瑞矢志拍下当地美景，与美女互相晖映。