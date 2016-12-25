方天兴：勿再破坏华教 盼『前领导人』收手

（芙蓉24日讯）华总总会长丹斯里方天兴以不点名方式，希望一些“前领导人”收手，遵循广大的“华教民意”，不要再骑劫和利用华教，诽谤华教领袖，也不要再以华教之名来破坏华教！

他强调，所谓的“前领导人”，是超过一个人。

他昨晚为马来西亚海陆会馆庆祝成立151周年纪念及冬至团聚晚宴主持开幕时，这么指出。

他指出，如今国内已不少涉及到组织和个人的“华教官司”在酝酿着，一些已带上法庭，一些等待审讯，这类“华教官司”都需要花费超过百万令吉。

方天兴强调，在华教的课题和发展立场上，他们绝对赞同、配合和支持以董总和教总等主要团体为首的“华教大队”，并配合整体华社的声音和力量，一起捍卫和争取。

出席者有马海陆会馆总会长邱金基、筹委会主席叶玟豪及晚宴总策划邱德来。

邱金基：不担心没接班人

马海陆会馆总会长邱金基说，他年纪已大，是时候卸下职位，该公会不担心没有接班人的问题。

叶玟豪说，该会馆计划建立一间文物馆，有系统的收集及保存拥有历史价值的文物遗产，进而让会馆成为传承文化中心，让会员同乡们能够进一步了解祖籍史略。