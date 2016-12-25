捷运机构：巴生谷计划 建筑成本估算已过时 国内新闻

（吉隆坡24日讯）捷运机构（MRT Corp）指出，总值400亿令吉巴生谷捷运计划的建筑成本是根据2009年价格估算，已经不适合再用来比较。

同时，该成本是没有包含电动火车、相关系统及征用土地费用。

捷运机构针对人民公正党副主席拉菲兹批评巴生谷捷运计划是个差劲计划一事，发表文告回应。

文告指出，有关数据是源自2010年的一项概念建议，那是私人界向政府献意兴建3条巴生谷捷运线计划。

“不过，当建议呈给陆路公共交通委员会，政府审查及在2010年针对建议进行研究，原本的巴生谷捷运计划模式已显著改变。

“与拉菲兹评论相反，今日的巴生谷捷运计划并非私营化计划。它是政府透过捷运机构全资拥有。”

捷运机构指出，在双溪毛糯加影捷运路线（SSP）调准及采购程序结束后，在2012年12月已宣布该捷运路线的建筑成本将是230亿令吉。

同时，依据招标者所得标的工程，双溪毛糯沙登布城捷运路线（SSP）的建筑成本预计是320亿令吉。

这两项捷运线工程的所有招标者都是透过公开招标程序得标。

针对第3条捷运路线环线，捷运机构说，目前在展开是否可行研究，料在2017年首季可知道结果。

有鉴于此，该公司还无法提供第3条捷运路线的成本估算，任何有关此捷运路线的成本报道纯粹是揣测及来自其他来源。

“我们遗憾拉菲兹试图政治化这惠及民众的计划。尽管如此，捷运机构将继续专注在确保双溪毛糯加影捷运线能运作顺畅及第二阶段计划能如期完成。”