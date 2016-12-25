长巴队坡14死16伤 陆交局等2造合作 彻查长巴车祸肇因 国内新闻

（吉隆坡24日讯）交通部副部长拿督阿都阿兹指示陆路交通局与交警及南北大道公司合作，彻查今早在巴莪发生长途巴士冲下斜坡导致14人死亡的车祸肇因，以及长巴司机的健康状况。

此外，陆路交通局总监拿督斯里纳兹里西伦指出，以大马道路安全研究院为首的调查队将进行详细调查包括技术层面，以鉴定这起死亡车祸的肇因，而该局官员也是调查队成员。

“目前警方还在调查，而陆交局及领导调查队的大马道路安全研究院将从技术方面着手。我们将研究该长巴是否有弱点及错误。

“我们等待稍后的详细报告吧！我们会派遣官员调查文档资料、驾驶执照等方面情况。”

他今日在日叻务出席一个社区一个陆交局活动后，在记者会上这么说。

纳兹里提到，在接获完成报告后，该局将考虑如何对付有关长途巴士公司。

“我们等待警方的完整报告，但大马道路安全研究院将派出其调查队，这是该研究院的专长。他们知道车祸的技术原因。”

另一方面，纳兹里强调，在本月24日至26日，以及12月30日至明年1月2日展开的道路安全行动，若驾驶者违规将不得上诉或要求折扣。

他说，这此道路安全行动有3000名官员参与，除了专注在交通拥挤地区及车祸风险区，也会增加巡逻次数。

针对那些滥用紧急车道者，他说，这些违例者不会被开罚单，反之是直接被控上庭。

黄绍文：司机或缺乏睡眠所致

大马道路安全研究院（MIROS) 总监黄绍文指出，今次的坠坡巴士意外，可能是巴士司机缺乏睡眠所致。

他指出，意外事故在凌晨3时40分发生，司机可能因感到困倦因而出现驾驶疏忽，或是其中的原因。

无论如何，他也不否认，肇祸巴士可能出现技术性的问题，或轮胎出问题，继而造成巴士在行驶时，滑向另一个方向。

他强调，当局必须针对此次的意外事故进行深入的调查之後，才能确定真正的肇祸原因，以避免日後发生同类的事件。

“调查报告也能确定相关的安全规则是否有效，以及鉴定其缺陷，而加以纠正。”

黄绍文是在接受《新海峡时报》的访问时，如是指出。

他续称，该院会就上述长途巴士公司的长巴流程表以及司机的工作班表进行调查，以确定是否所有的司机都拥有充足的睡眠时间。

该院主席丹斯里李霖泰受询时则表示，死亡意外越来越频密在大道发生，这是值得去关注的。他也认为，人为因素可能是造成今次意外的原因，包括困倦的司机或超速等。这是因人为因素占交通意外事故的比率为70至80％。

因此，他认为当局更应该加速成立国运输安全委员会(NTSB)，以让这一独立的政府调查机构，去负责调查公共交通系统的意外事故。

公共交通安全你我有责 数大举措须知

长途巴士再酿重大伤亡事故，政府曾经颁布的公共交通安全措施与指南，究竟有没有到位，是否起着立竿见影的效果，如今备受关注！

公共交通守则人人知晓，但却知易行难。今日清晨柔佛州巴莪发生长途巴士翻覆意外，引发全国震惊与关注。尽管许多人对于公共交通安全措施都有一定的认识，但每逢在发生交通意外事故后，交通部与相关单位仍会宣布一系列举措或建议，以提醒道路使用者提高对公共交通的醒觉。

根据过去交通部就长途巴士发布的安全措施规定，每日巴士总站的逾8000名巴士司机须进行尿液检验、强制规定长巴加装卫星定位系统（GPS）等，以降低长巴意外的发生。

交通部与陆路公共交通委员会过去曾宣布防范长途巴士意外的安全措施与指南：

1. 陆路交通局（JPJ）与全国反毒机构合作，每日在巴士总站对全国超过8000名的巴士司机进行尿液检验。

2. 陆路交通局官员每日会乔装成搭客取缔违规司机。

3. 陆路交通局会在大道休息站突击检查，以确保所有要行驶300公里以上路程的长巴，都拥有2名的司机。

4. 禁止双层的长途及旅游巴士在6条高原路段行驶。

5. 对旅游和长途巴士进行安全星级评估，由0至5颗星。

6. 所有巴士必须根据联合国所规定的巴士架构标准，包括每名乘客座位必须设有安全带。

7. 在所有乘客座位贴上巴士车牌号码及投诉电话，方便乘客即时投诉，违规司机的驾照可即时被扣留。

8. 强制性规定长途及旅游巴士须安装卫星定位系统。

9. 所有商用巴士业者须根据“2010年工业安全守则”下的巴士安全、卫生及环境训练（iCOPSHE）接受培训，否则业者的营运执照将被撤销。

新闻回顾：

国内5宗大巴意外

夺命巴士车祸在我国屡见不鲜，让人防不胜防，也叫人心惊胆战。而许多肇祸原因多属人为因素，如司机鲁莽、超速驾驶、驾驶途中打瞌睡及超载等。以下是近年国内5宗严重巴士意外：

（1）2010年10月：一辆载有46人的巴士，从云顶下山时，在山脚警亭附近一弯处失控，撞向路中分界堤，冲向反方向车道再倾覆，造成7死38伤，一名死者的头颅更断落一旁。

警方指出，巴士在失控前曾与一辆国产迈薇发生轻微碰擦后，才失控肇祸。

（2）2010年12月20日：一辆载有37人的双层巴士，从金马仑下山时，失控撞及山路中央的石墩分界堤后翻覆，造成28死10伤。据了解，肇祸巴士身上注明仅可载乘31名乘客，巴士上座位却多达43个，因此不排除巴士因超载而酿成悲剧。

（3）2013年8月：一辆载有53人的旅巴从云顶高原下山时，失控坠落30公尺深的山谷，造成37死16重伤。

根据现场观察，路面出现一道约50尺的轮胎痕迹，相信巴士从右边驶向左边道路，冲破栏杆后直坠落山谷。

警方较后证实肇祸原因为巴士超载所导致。

（4）2013年9月：一辆双层巴士从槟城南下柔佛新山途中，撞向前方一辆运载木条的货车，造成3死14伤。

肇祸的巴士于凌晨驶入南北大道时酿祸，巴士司机与一名乘客当场丧命，而货车的司机则在医院接受治疗时，忽然心脏病发而丧命，另外14名乘客则入院接受治疗。

（5）2015年1月：一辆载有31人的长途巴士在南北大道撞上路中央的一个罗里轮胎后，失控撞进路旁的沟里后起火燃烧，造成8死21伤。

这起死亡车祸是在凌晨12时许，在霹雳州打巴收费站出口附近路段处发生。

逃过一劫的拖车司机指出，事发时他正要移走掉在路中央的轮胎，不料却遭巴士撞中，期间拖车也与巴士发生擦撞。