假期返乡搭上死亡巴士 2对未婚夫妻阴阳隔 国内新闻

（麻坡24日讯）圣诞前夕长巴车祸导致两对未婚夫妻阴阳两隔，巴士司机和年仅9个月大的女儿也双双罹难，其印尼籍妻子则受伤入院救治。

其中一名女死者诺赛达杜来自哥打丁宜，其来自笨珍的30岁未婚夫阿尼扎今早接获噩耗，前往太平间领取遗体。

他说，他原定与未婚妻在新年结婚，殊不知这场车祸竟然与未婚妻再也见不到面。

“事发当晚，我也一直传送信息给她，却一直没获得她的回复。我早上才从朋友那里得知未婚妻在巴莪不幸遭遇车祸，令我心痛不已。”

另一对阴阳两隔的未婚夫妻是25岁的女死者惹奴及25岁的男伤者卡沙瓦，两人准备明年结婚，不料因同坐该辆巴士遭遇妻死夫伤横祸。

到医院了解情况的家属慕鲁甘表示，这场车祸造成惹奴不幸丧命，卡沙瓦受伤入院。

“两人是未婚夫妻，准备明年结婚。”

惹奴的家属不能接受亲人离去的事实，在现场大声痛哭，并不断呼叫惹奴的名字。

惹奴的兄长斯里尼瓦森在太平间哭喊：“我要怎么告诉妈妈，她唯一的女儿已死去！”

驻守在麻坡法蒂玛专科医院的麻坡消防与拯救局官员依斯迈受访时证实，长巴死亡车祸中的小死者年仅9个月大，是巴士司机的女儿，巴士司机也丧命。

巴士司机是扎丁尔，女儿名为扎立，其印尼籍妻子米亚瑟则受伤在医院治疗。

家属难以接受事实

来自芙蓉，在新加坡工作的38岁欧宝娇在这起巴士意外惨剧中死亡，令家属难以接受事实。

2名相信是死者的姐弟，从芙蓉赶来麻坡法蒂玛专科医院办理领尸手续时，哭成泪人，令见者心酸。

家属说，欧宝娇是新加坡永久居民，原趁圣诞假期返乡与家人团聚，岂料却因坐上该辆夺命巴士，无法庆祝佳节。

家属说，当时有拨打电话给欧宝娇，却无法成功联络上，后来就接获欧宝娇在车祸丧命的噩耗。

来自吉打的34岁死者巴拉尼文兰，其26岁朋友克镁拉说，车祸发生后，巴拉尼文兰的家人正从吉打赶来麻坡。

“我是从马六甲前来医院了解情况，巴拉尼文兰来自吉打双溪大年，生前是在新加坡工作。据我了解，他是准备从新加坡回返吉打。”

廖中莱：3部门合作查车祸肇因

交通部长拿督斯里廖中莱向柔佛州巴莪发生的长途巴士车祸意外中，不幸丧命的死者家属，表示深切慰问，并宣布由3个部门合作，深入调查此事肇因。

他周六傍晚发表声明，马来西亚道路安全研究院、陆路交通局与大马道路安全局的官员，已从道路安全角度展开全面深入调查，以探讨车祸真正原因。

他指出，有关调查结果将让交通部作为各种必要的提升措施，以避免类似事件一再发生。

声明强调，由马来西亚道路安全研究院总监黄绍文率领的团队，也与陆路交通委员会合作，搜集车祸地点的所有资料，以及审查相关巴士公司的营运。

他表示，警方的初步调查报告，也将会被分析以了解意外原因，调查报告预料将在短期内出炉。

“同时，希望公众在调查报告出炉前，勿发表任何猜测性谈话，应该尊重目前还在悲伤期间家属的感受。”

生前从事餐饮业 黄国振回乡罹难

32岁华裔死者黄国振，生前在新加坡从事餐饮业，今日趁着假期，搭乘该辆巴长打算回乡与家人团聚，不料却搭上死亡长巴，无缘再见亲人。

黄国振来自芙蓉，其姐夫黄家强今日接获噩耗，前来麻坡法蒂玛专科医院办理领取遗体手续。

黄家强受访时说，黄国振在新加坡从事餐饮业，今次趁着假期欲回返芙蓉，家人在他回来家乡途中就一直拨打电话联络，却始终无法联络到他。

“黄国振已婚，育有2名儿子。”

议员及志工医院提供援助

夺命车祸令医院现场一片愁云惨雾，人民代议士代表及慈济志工亲临现场传递温情，安慰悲恸万分的家属，传送丝丝暖意。

7名慈济志工今日上午9时30分到麻坡法蒂玛专科医院守候，随时为死伤者及家属提供援助。

民主行动党彼咯州议员林永源及峇吉里国会议员余德华也前来医院现场了解车祸情况，并提供食物及饮料给现场守候的媒体及志工。

柔州农业与农基工业委员会主席兼巫统巴莪区部代主席依斯迈莫哈末、柔佛州青年、体育、文化及遗产委员会主席拿督祖卡乃也来到医院现场慰问家属。

此外，新加坡领事馆代表到医院现场协助受影响的新加坡人及家属。

“乘客被抛到前方堆叠在一起”

“根据我弟弟的描述，当时的情况是所有的乘客是被‘抛’到巴士前方，然后大家都堆叠在一起。”

今日凌晨3时，在柔佛州巴莪发生一起造成14死16伤的长途巴士翻覆意外，引发全国震惊。这起意外事故的生还者的亲属在第一时间接获家人发生意外事故后，仍无法置信。

根据《新海峡时报》报道，生还者之一的哥哥莫哈末祖再米表示，这是巴莪当地发生过最恐怖的一起交通意外事故。

“那个时候已经是清晨4时，当我接到我21岁弟弟的来电，告知我其搭乘的长巴在巴莪发生意外的时候，我是震惊的。”

“我们本来应该是要在芙蓉接他，以参与家庭的聚会。但是，当我们接到电话后，就立即飞奔到他在治疗的苏丹娜法蒂玛专科医院。”

“感谢上苍，他只是受伤。我们能深刻感受到在这起意外事故中死伤者家属的心情。”

他说，其弟弟尚在新山的一家专科医院进行实习，而通常在往返两地时，都习惯坐在长巴的后方睡觉。

“据他描述，当意外发生时，所有的乘客是冲向巴士前方，然后大家堆叠在一起。”

首相致哀 祈求尽早康复

首相拿督斯里纳吉向凌晨发生长途巴士冲下斜坡车祸的罹难者家属表达哀悼。他在推特写，“柔佛州发生夺走14条人命的长巴事故消息，让人难过。向罹难者家属致哀，祈求受伤者尽早康复。”

此外，副首相拿督斯里阿末扎希也透过推特，向罹难者家属致哀，并希望伤者尽快康复。

他也劝请民众小心开车，并祝愿国人圣诞节快乐。

巴士公司营业执照暂吊销

陆路交通委员会（SPAD）指出，就凌晨在麻坡发生的长巴翻覆事故，该委员会将暂时吊销该巴士所属公司Goldstar Express（马）私人有限公司的营业执照，以及禁止所有其旗下巴士的运作，以全面调查此起事故。

该委员今日发表文告向受害者家属表示慰问，并保证该委员会将全面彻查此一让人震惊的事故。

根据陆路交通委员会，意外肇因是由道路安全研究院（MIROS）进行调查，而该委员会则会调查工业操作规范（ICOP）安全要求所可能出现的纰漏。

文告也指该委员会不会容许违反安全标准作业的事故发生，并严厉警告长途巴士业者，必须根据营业执照所规定的安全措施运作，违反者将会受到对付。

长巴负责人：尽速处里保险事宜

（新山24日讯）长巴公司负责人钟先生说，目前将尽快处里巴士死伤乘客的保险事宜。

他指出，该辆巴士原定在昨晚7时30分从吉隆坡前往新山，因塞车情况，无法在原定凌晨12时30分抵达新山，再前往吉隆坡，因此巴士才延迟开车出发到目的地。

据他了解，该巴士才5年的车龄，来自槟城的司机扎克尔（男，32岁）才上班一个月左右，事发时还载着印尼籍妻子及女儿在车上。

他强调，未获得公司的允许，巴士司机在工作期间不能同载亲人，以免分心，目前据悉这起车祸的司机并未事先取得公司同意。

另一方面，19岁目击者阿莫法米说，肇祸巴士在未坠下斜坡前，行驶速度像“飞”一样。

阿莫法米居住在案发地点约100公尺外的甘榜再育，他说，他当时还在屋外，准备进入家里时，看到一辆巴士快速行驶，并撞向路旁的路灯和防撞堤，然后坠入斜坡下的江加士南加路。

他和友人马上到现场了解情况，听到有人高喊求救。他和友人尝试给予协助，但现场环境太暗。