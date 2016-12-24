12岁被领养没再联系 张之发希望寻回亲人 国内新闻

(金宝24日讯) 一名在槟州出生的男子，12岁被人领养后就没再与亲生父母联系，如今已步入中年的他，希望能够与亲生父母相认。

目前居住在双溪古月的张之发（Teoh Chin Waut），53岁，单身，为一名散工。由于自12岁被领养后，就与亲生父母失去联系，跟着养父母一家在金宝地区一带生活，随着养父于2年前离世后，生活坎坷，如今只盼望能够早日与亲生父母相认，日后不至于孤苦伶仃度过余生。

他于周六上午在双溪古月州议员梁卓经的陪同下在记者会上说，根据报生纸上的资料，其出生地点是在槟州，亲生父亲姓名为Teoh Sioh Liang，而亲生母亲为Tan Ai Teen。在亲生家庭中他是长子，拥有1名胞弟和2名胞妹，他们的姓名分别是Teoh Ah Soon（约53岁）、Teoh Ah Kit（约50岁）、Teoh Ah Chin（约45岁）。

他说，根据记忆，小时候曾经和亲生父母住在槟城的亚依淡，住家对面是一间印度庙，在11岁时则跟随家人搬迁到爪夷，住了1年多后又再迁至霹雳州怡保的均和园，不久被养父领养后就没有再与亲生父母联系。

张之发说，他之前是和养父一同居住，并协助养父打理位于宋溪古罗的油棕园及饲养鸡和猪，由于他只受过两年教育，因此当初所有的私人文件，包括身份证和公积金户头，都是由养父协助办理。

他表示，养父在2014年去世，并无立下遗嘱及分配财产，加上当年领养他时也没有办理合法的领养手续，因此其家人不承认他的身份和亲属关系，过后便一个人来到双溪古月生活。

他说，如今只希望能够早日寻回亲生父母，并与他们相认，日后不至于无依无靠地度过余生。

双溪古月州议员梁卓经指出，由于张之发的养父母在领养他时并无透过1952年领养法令向法庭办理申请手续，加上其养父在去世前并无立下遗嘱，导致他的身份不获承认，也无法继承任何财产。

他也劝诫有意领养孩子的父母应该在事前做好申请手续，另外，父母也应该在生前立下遗嘱，做好财产的分配，以免日后引起纠纷。

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