印裔社群12组织 反对淡小落实双语课程 国内新闻

（吉隆坡24日讯）继董教总之后，印裔社群的12个组织，也反对双语课程（DLP）在淡米尔小学落实。

这些组织包括淡米尔基金丶人民之友联盟（RAPAT）丶淡米尔研究学院以及大马达罗毗荼人（Dravidian）运动等。

发言人兼人民之友联盟主席拉惹拉迪南指出，他们将会在12月31日开始，在全国各地展开一系列的活动，以便在拥有淡小的地区，唤醒印裔父母亲的醒觉，坚持反对上述措施在淡小落实。

他指出，小学应以母语教学，这会让学生更容易吸收，而各项研究报告，包括针对之前在我国落实的英语教数理的研究报告都指出，学生在小学以外语学习，将对他们的吸收有所阻碍。

无论如何，他强调，他们只是反对双语课程在小学阶段落实，而非在中学或大专学府落实，这是因为他们相信，一旦升上中学，学生就开始有能力掌握外语。

到目前为止，他指还不清楚到底有多少淡小欲落实双语课程，而据了解，约有20至30所淡小欲申请上述的课程，至于教育部会否批准，他们不得而知。

于12月31日在巴生，上述的组织会先发动一项活动，并会在现场分发传单或进行演讲，以便让更多家长了解此一课题。

除了巴生站之外，拉惹拉迪南表示，他们会尝试全国走透透，到所有拥有淡小的地区展开活动，以便当地的家长也能挺身而出，反对在淡小落实双语课程。