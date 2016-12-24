【机场Kaffa咖啡座附加厕所被拆】“若证明发表种族言论我退出政坛” 邓章耀促曹观友出示证据 北马新闻

（槟城24日讯）民政党槟州主席邓章耀向槟州“未来”首席部长曹观友发出挑战，如果对方能证明他曾在日前（12月21日）记者会上提及种族性言论，他将退出政坛。

他将于下周二派人把有关记者会录音的光碟交到曹观友的办事处，并吁请曹观友可以听录音，因为在记者会上他没有提到种族性言论。

他强调，听了录音后，曹观友能证明他与槟州民政党领袖有“做过手脚”，如删除掉录音，他将退出政坛，不过假如对方听了录音后，证明他没有提过种族性言论，那对方自己决定“怎样做”，因为对方是未来的槟州首席部长。

他认为，重点是行动党槟州政府是一个“报复心”很强的政府，像“黑社会”或意大利“黑手党”，任何人都不能批评它，只要遭到批评，批评者将被“弄”到喘不过气来。

在受询及他是否会“哭”吗？邓章耀回应：“我为什么要哭，要哭的是做政府的人，采取这样行动的人，因为人民选你出来是要执政，作一个好榜样，不是做这样的工作；你这样做，像黑社会或意大利黑手党的手段，你应该哭！”

他批评说，做政府的应该“哭”，做到这样的地步，国阵及民政党执政40年，从来不曾用这“招数”，从来不做这种工作，很肯定没有这样的记录、文化及这样的方式（采取行动对付Kaffa 咖啡馆），哪里有迫到人家无路可走？

“有人批评，不只1间，3间咖啡座都接获传票，这是什么政府？这政府像地下的黑手党政府，只要批评，结果是我将迫到你不能做生意，接到传票及拆除。”

他指出，槟城有很多非法扩建的建筑结构，不只机场才有。他重申，行动政府已成为意大利黑手党式的“组织”，任何人对它发表负面言论则会被“报复”。他是于周六在一项记者会上，如此指出。他也在记者会上播放约20分钟日前记者会的录音。

槟州民政党领袖于周六也发表联合新闻稿内容：

我们对未来槟州首席部长，也是槟州地方政府及交通管理委员会主席所作出的指控感到震惊。他说，民政党及国阵在槟岛市政厅对位于槟城国际机场的Kaffa咖啡馆采取执法行动事件上玩种族游戏。他昨天还在其面子书上发贴文，指责民政党领袖抨击市政厅只对华裔采取执法行动。

我们分发昨天邓章耀记者会的录音及当时的访谈内容，其中一个副本将于下周二交到曹观友办公室。邓章耀在12月22日的记者会上就Kaffa咖啡馆被执法事件未曾说过或是暗示过任何的种族言论。当天与他同行的人也没说出这样的话。

指曹观友图转移Kaffa咖啡馆核心问题

我们甚至没有在记者会上指控或声称市政厅的行动存有种族性质。曹观友对民政党的指控和指责是为转移Kaffa咖啡馆被采取行动的核心问题，这是行动党槟州政府的本身特质。我们促请曹观友停止撒谎。

我们不会要曹观友向我们道歉，因为这种要求没意思。因为他采纳与现任首席部长同样方式，即不对人民对于他们作出的批评给予容忍、小气及采取报复行动。也许，这就是行动党领袖整体的文化。

邓章耀于12月22日的记者会上抨击行动党槟州政府是复仇、不容忍及小气的州政府。这是因为Kaffa咖啡馆业者在数天前在中文媒体公开批评首长的领导。在执法行动的前一天，一名行动党市议员在其面子书上发表了威胁性的帖子，说Kaffa咖啡馆或会遭执法。这不是报仇吗？

质疑执法与批评首长有关

邓章耀也对执法单位的执法效率提出质疑。就因为Kaffa咖啡馆业者在数天前公开批评首长而遭对付。然而，有关当局则用上多年的时间才对开发秃头山的发展商采取行动，就因为违法者跟行动党州政府的关系密切。

邓章耀在12月21日的记者会上提及行动党州政府的复仇。今天，印证了他当时所说的，“今天是我，明天是你们（媒体），接下来便是平民老百姓。”

Kaffa咖啡馆业者在公开批评首长和与我碰面谈论其问题后，他位于乔治市内和威省的另一间店在昨天接获槟岛市政厅和威省市政局的罚单。这还不是确切的被逼害、选择性执法及复仇行动的例子吗？

这是一个行动驱使批评行动党者，与民政党和国阵有关联的业者停业。这就是行动党州政府欲传达予州内所有业者及槟民的讯息，即若他们选择批评首长及行动党州政府，他们将被迫停业。简单而言，这是一个复仇的行动党槟州政府。

上述的新闻稿是由出席12月22日在槟城国际机场召开记者会的民政党领袖联合发表，有关领袖分别为国阵及民政党槟州主席邓章耀、民政党槟州第一副主席胡栋强、民政党槟州州委陈嘉亮、民政党槟州青年团代团长卢界燊。