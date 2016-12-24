就槟民青团报案查网站转贴 王蔓莹斥浪费警力 北马新闻

（槟城24日讯）槟州民主行动党社青团副团长王蔓莹指出，槟民青团周五针对威省市议员方美铼在社交网站的一个转贴前往警察局报警的行为，反映了隶属民政党的青年团不学无术，只懂浪费公仆警力，捞取廉价政治宣传。

她周六发表文告指出，方美铼作为威省市议员无权涉及甚至干预槟岛市政厅的一切日常操作，这是小学生也能明白的道理。方美铼既无权参与任何槟岛市政厅的操作，岂又能如民青团报案般指前者滥用其（威省市议员）权力，以采取行动拆除未获批准的槟州国际机场Kaffa cafe建筑物？

“我不解为何民青团州领袖却连小学生都不如。这种不符合逻辑的说法，不应该出自拥有律师背景的人。”

她指出，方美铼不过是转载分享其他专页的贴文，而且不曾在其转贴上提过任何具有恐吓成分或威胁有关违规建筑物业主的字眼。方美铼更没有如民青团所说般，在其个人脸书发表槟岛市政厅“将采取行动”对付该违规建筑物。

她提及，民青团的行为简直是光天化日下说谎，诬蔑行动党市议员。民青团昨日的报案可喻为是企图误导警方，浪费警力于不符事实，不切实际的事件上。

“民青团理应劝请相关业主尽早向市政厅作出申请或自行拆除违规建筑物，甚至可以协助他们。惟目前的民青团沦落到只会节外生枝的地步，这对有关违规建筑物业主来说并无帮助，反而是伤口上撒盐的做法。”

她指出，槟岛市政厅在拆除行动前，已在将近一年之久前多次发出正式通知，以提醒业主有关该建筑物未获得批准；并在建中给予时间上的通融以便该业主有机会向市政厅作出申请或自行拆除。可见市政厅在执法前依然在法理与人情之间酌情处理，并在近日方根据一般程序、不分肤色背景执法对付违规建筑物。

“这是一项非常值得赞许的事情，民青团不但没有给予嘉许，反而在没有了解事情真相前就贸然报警，凸显其政治小丑的一面，贻笑大方。”