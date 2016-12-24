醉汉瘾君子破坏 管理层没维修 2因素令升降机常损坏 北马新闻

报道：庄阳奕

摄影：董昆明

（槟城24日讯）酒醉者和瘾君子破坏，加上管理层没维修和照顾，2因素导致打枪埔组屋升降机常损坏，就算新的升降机刚装上，民众仍担心不能“持久”，一下子就出问题。

打枪埔组屋电梯常出现状况，最近C栋更是遭人纵火破坏，让当地居民吃尽苦头。如今，虽然该栋组屋已经更换1架新电梯，惟居民对此有保留，主要原因是人为及不负责任人士破坏，以及管理层疏于照顾。

“就算是2年前更换的新升降机，也在短短1个月后就开始出问题。”住在17楼的吴氏如是表示，在该组屋居住了10多年的他說，升降机常常故障，附近也有不少酒醉者和瘾君子不时破坏组屋的各种设备，再加上这一带组屋的管理层也不曾去维修或照顾，导致升降机很容易损坏。

他对该区的保安松懈而感到担忧，不知何时会再有人蓄意破坏升降机。他补充，新的升降机内也没有安装好闭路电视，万一又遭人破坏，依旧无法找出元凶。

莫柱亮：曾中风爬楼梯有困难

另一名居住在15楼的独居老人莫柱亮（65岁）指出，有了新升降机确实会暂时解决他们出入的问题，但对他来说还是有些许的不便。由于新升降机只停留在14和17楼，要出门他依然要爬楼梯下一楼，而这对曾中风的他有一定的困难。

“之前升降机坏时，我需要到医院领药，当时多亏有乡委会员工来帮忙，耗了2小时后终于到底楼，乘车到医院去，现在比较好些，要下一楼须大概5分钟，但我还是尽量避免出门。”

该栋组屋3架升降机分别在今年7月14日、11月21日及23日分别遭纵火破坏后，当地居民被逼步行上下组屋1个月，而纵火嫌疑犯较后被逮捕归案。

骆荣金：首长办公室协助维修

另外，对于另2架损坏的升降机，打枪埔乡委会主席骆荣金则表示，他们已经接获首长办公室的通知，指该办公室将会协助他们完成其余的维修工作，并将承担2架升降机的维修费用。

他也透露指维修工作已在筹备中，而首长办公室也表示将尽其所能，赶在明年农历新年之前修好，此外新的升降机也会在近期内安装上闭路电视以避免破坏案事件重演。