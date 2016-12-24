沈志勤：疑sPICE工程影响 明新羽球场严重龟裂 北马新闻

(槟城24日讯)湖内明新小学礼堂的羽球场地面严重龟裂，疑是槟城国际会展中心工程导致；另外，位于双溪里蒙的时中分校多栋建筑物出现严重裂痕。

峇央峇鲁区国会议员沈志勤于周五及周六2天，分别巡视了其选区内8所学校，分别有文开小学、中山小学、崇正小学、明新小学、光华小学、时中分校、菩提中学及共和小学。这8所学校都提呈申请州政府的制度化拨款。

时中建筑物出现龟裂

结束巡视后，沈志勤说，其中最为严重的是时中分校建筑物出现龟裂的情况。

他说，该校有3栋建筑物出现龟裂情况，分别是行政楼及2栋课室。“这学校有20年，该校在去年也提呈申请，不过首要解决的问题是要打造有遮棚走道给学生，因此今年度再度申请拨款以解决建筑物龟裂的问题。”

他说，该校提呈的修复预算为7万令吉，而且今年的情况更为严重，一旦雨天就会出现渗水的问题。他提及，该校除了申请这笔拨款，也申请另外一笔5万令吉拨款，以作为重新安装课室门的工程。

羽球场面积大裂痕较明显

另外，沈志勤说，明新小学礼堂内的羽球场也出现严重裂痕，怀疑是因为槟城国际会展中心的工程导致。

他提及，该校曾经要求会展中心工程师来检查，不过对方表示没有问题，因此该校应该向教育局投诉，然后由公共工程部安排独立调查单位来检查导致龟裂的问题。

询及为何只有该羽球场出现大面积的裂痕，他说，由于该羽球场的面积较为大，因此会比较明显，而该羽球场也是在2年前通过制度化拨款而建的。他说，该校除了申请重铺羽球场，也申请24间课室地板换为地砖。

另外，他说，共和小学申请16万6000令吉，主要是修复厕所及课室走廊。“该校底层厕所水管已经破裂，因此唯有关闭上一层厕所。”

此外，他提及，光华小学申请拨款数额是7万令吉，主要是作为更新校内已经用了15年的电线。

“菩提中学则是申请多项拨款，分别是9000令吉的厕所提升工程，2万7000令吉的围篱工程、2万5000令吉的屋顶更新，以及5万2000令吉的闭路电视。”

国会提案促教长解释5000万拨款

针对华小拨款5000万令吉一事，沈志勤说，会在明年3月召开的国会提案，要教育部长针对此事做出解释，否则要带入特权委员会中讨论。

他说，教育部必须交代清楚拨款的去向，列明该拨款的用处。“副教育部长张盛闻更应该追究此事，因为是关系到华小的未来。”他说，为了避免拨款被干捞，教育部应该做出合理的解释。

峇央峇鲁区8所学校申请状况：

明新小学：31万5000令吉(重铺羽球场及24间课室地板)

时中分校：12万令吉(建筑物龟裂及更换课室的门)

共和小学：16万6000令吉(厕所提升工程及修补课室走廊)

光华小学：7万令吉(更换已经15年的电线)

菩提中学：11万令吉(提升厕所，围篱工程，屋顶及闭路电视)

中山小学：6万4000令吉(闭路电视及基本修复和提升工程)

文开小学：11万令吉(辅导室及贷书室，以及7间课室地板提升工程)

崇正小学：7万令吉(10间厕所提升)