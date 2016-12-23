空地种蔬果 回收废弃品 微型华小爱环保光育变绿色校园 大城小镇

报道/摄影:陈曼莉

(北海23日讯) 小学校爱环保，老师身体力行，学生把环保意识带回家。成功贯彻环保教育让威北瓜拉姆拉偏僻渔村只有26名学生的光育小学，今年荣获威省市政局主办的绿色校园奖，校园回收饮料盒竞赛项目冠军。

全校只有26学生

光育小学也同时获得威省市局“绿色校园计划”的整体学校评估中获得银奖。

威省市政局自2010年开始为槟州中小学推出环保审核计划，同时推出绿色校园奖，今年共有107所小学及42所中学参与。

校长吴月珠说，在获得学生们的积极参与下，该校一共收集了17公斤的饮料盒。当局的评分是以各校所收集到的饮料盒重量（公斤）除以学生人数，而该校是0.653%。

她指出，该校非常重视培养学生的环保意识，使学生们在自然的环境中培养自己的智慧，成为环保的领军者。

她说，该校连续参加了4年有关环保比赛。去年该校在绿色校园奖比赛中获得一个铜奖。

废物利用美化校园

吴月珠校长去年底开始到该校掌校后，积极推动环保教育，以环保概念，利用废弃的回收品，召集了学生、家长教师和员工们，美化原本是荒芜的校园一角，融注了彼等的智慧和汗水，使得该校实现了由“麻雀”到“凤凰”的完美蜕变。

她的环保教育获得老师和校工响应。学校老师及校工们也把学校左侧及后方的土地用来种植香茅以及蔬菜、水果甘蔗等，待收成后让校工带到市集去售卖，所获盈余作为学校的经费。

回收酬劳增加收入

负责环保回收的老师林佩珊说，该校教师们身体力行加强环保教育，指导学生们垃圾的分门别类，让学生能够亲眼看到并参与回收工作，借以鼓励学生减废及珍惜资源，了解环保教育的重要，再由学生回家把环保意识传达给家人，以此环保讯息传达效果。

此外，她也向学生们解释资源回收的好处，回收所获得的酬劳除了可以让学校增加额外的收入外，也可拿来当经费。

学生虽少设备齐全

威北光育学校处在威北的偏远角落，自1935年创校至今年，基于郊区人口外流，再加上华裔生育率持续下滑，造成郊区华校学生的来源短缺，加上该校远在槟吉边缘。目前学生人数只有26位，学校老师包括校长共有11名；过去从一间简陋校舍，经过当局的提升后，目前设备齐全。

除了二年级没有学生，其他年级学生分别是4位、7位、2位、6位及7位。

校长吴月珠表示虽然光育是一所微型华小，但学生与老师甚至校工们都能打成一片，犹如一家人般，学习气氛融洽。

由于当地华裔人口逐渐下降，搬离原有的村落，华裔新生的人数都一直在减少，而今年华裔生有15名，非华裔生则有11名。

该校有一个不错的学习环境，除了教室之外，还备有科学室、视听室、宗教室及礼堂。