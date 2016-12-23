大马男子要求当“小三”不果 发送女租客冲凉视频勒索6.1万

(新加坡23日讯)25岁男子贪念同住女租客的美貌，偷偷拍下其冲凉录像，待她搬走后要求当他“小三”不果后，竟匿名发送“冲凉视频”以公开录像为由，企图勒索女租客2万新元(约6万1800令吉)，周五上午在勒索罪名下被控上法庭。

被告苏雷士(25岁)来自马来西亚，他面对1项企图勒索罪，指他在本月20日，于裕廊海港一带企图向一名27岁女郎勒索2万新元，否则就将对方的裸露冲凉的视频放上网。

警方周四发出文告指出，表示27岁受害女郎3天前报案，指有陌生人发送数则电邮给她，要她支付2万新元。

两人在电邮“交锋”过程中，陌生人发送了一段她在冲凉房里冲凉的视频给她，再次威胁她交出2万元，否则会将视频上载到互联网，让视频在网上流传。

警方接到报案后迅速展开调查，隔天就在裕廊永和路的住家逮捕被告，并在周五将他控上法庭。

据了解，被告与女受害人原是裕廊同一间组屋的租户，被告有女友。女受害人自己租住一个房间，但女受害人后来因“不能煮东西”而搬出去另外找地方落脚。被告声称可帮她留意便宜的租房，向她索取联络方式。

女受害人搬走不久就收到被告的短信，要求她当他的“小三”，女受害人因被告已有女友而断然拒绝。

谁知，女受害人接着收到匿名男子发送“冲凉视频”的勒索电邮。她从视频发现那冲凉房就是她早前租住的地方，愤而报警，揭发此案。

被告被控后，还押裕廊警署一周，案展下周五过堂。

企图勒索女租户，被告罪成可被判监不超过5年和打鞭。

被告周五在裕廊警署通过视橡连接面控，当通译员以淡米尔文念出控状时，显得有些疲惫。

被告身材瘦削，除了疲惫外，没显露其他表情。

被告被控后，法官批准警方在他被还押期间将他带出警署外协助调查。

企图勒索的罪名一旦成立，被告可被判坐牢2年至5年和打鞭。