文：陈德钦

马华与行动党最大的不同之处，就是马华踏实做事，而行动党只懂得哗众取宠。

各大华团律师团已针对《2016年伊斯兰法庭（刑事权限）法案动议》（或称A355法令修正案）提呈书面反对意见，而马华身负重任，即将把搜集到的大量意见与充足的反对理由加以整理并提呈内阁，避免我国走向伊刑法不归路！

可笑的是，面对伊刑法的威胁，火箭一时促请无法阻止法案通过的国阵成员党退出国阵，一时要求国阵成员党召开紧急会议，以确定巫统是否违背了国阵共识原则。火箭一边冷眼旁观，一边起哄喧哗，归根究底，为何火箭不能联同希望联盟的成员党，在伊刑法事件上直接对抗巫统？

现在，火箭是不是在向国阵成员党求助，期待国阵成员党能在内部制衡巫统，捍卫世俗法？行动党与伊斯兰党在大选结盟时，华社因为选择相信火箭可捍卫世俗法，所以把票投给火箭。但是如今面对人民委以的重任，火箭是不是显得无能为力？完全辜负了人民的期望？

因为行动党早期扶持伊斯兰党壮大，所以至今都没有足够坚定的立场，去阻止伊党的狂妄行径。我认为，行动党若有心阻拦伊党，最好的做法是马上在雪州政府内与伊党切割，别再口口声声说“希联”，背后还保留一个“民联”。如果行动党看到马华反对伊刑法的勇气与实际行动，就应该向马华学习，而不是靠嘴巴批评两句而已。

今天的希联内乌烟瘴气，连一个首相人选都无法达到共识。林吉祥推荐旺阿芝莎当首相又如何？诚信党就马上否决，原因是火箭的另一个宗教极端盟友诚信党充满女性歧视。公正党在雪州发动“加影行动”时，就因为伊党无法接受女性当大臣，导致旺阿芝莎与雪州大臣一职失之交臂。

既然诚信党的借口是应该成立一个领导理事会，监督过渡首相与副首相的角色，但是为何早前希联支持安华当首相的时候，却没人提起安华需要被监督，避免重复国阵的错误？

当然，土著团结党也不服气旺阿芝莎这个人选，并批评林吉祥公开谈论首相人选。

行动党总是误交损友，盟友不是极端宗教主义者，就是极端种族主义者。面对这样的希望联盟，难道选民还会对他们抱存任何希望吗？手中的一票怎么能投得下去？

谈回希联的施政能力，最近雪隆巴生谷又迎来一次大制水，民怨载道。讽刺的是，马来西亚是雨量充沛的热带国家，竟然会面临断水问题，反对党的施政能力让人一目了然。如果阿兹敏再无法解决这个问题，雪州人民下届大选唯有选择换政府了。

制水不只是民众的生活难题，商家、餐厅也无法营业，工厂的生产线被逼停顿，这是多么大的隐藏危机，雪州的未来恐怕就这样断送在雪州政府手里。反观同一时间，国阵政府的捷运项目顺利开跑，巴生河流域一带的民众如今上班及出游都有捷运、轻快铁、单轨火车、电动火车众多选择，展示国际都市的高效便捷。

槟州政府也高喊多年要整顿槟州的公共交通，但是如同希联的一贯作风，只闻楼梯响，不见人下来。首相近年来致力发展陆路公交系统，显示国阵政府改善交通的用心。槟州希联政府同样要把槟州发展成智能国际城市，可是显见至今一事无成。如果当年由国阵继续执政槟州，前首相要送给槟州的大礼——不论是轻快铁或单轨火车，恐怕早就在我们的天际线盘旋了。