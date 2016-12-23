文：林爱珊

教育部拨款短缺，华小今年又是未拿到拨款，部长马兹尔希望华小最好有多少先拿多少。

这句话乍听之下，像是华小处于“乞讨”的地位，而政府就像是大善人般的施舍，所以即使没有得到全额拨款，华小也应该有多少拿多少。

说拨款“又”不足，是因为这不是头一遭发生，华小去年也面对同样的情况，而今年原本该分发给华小进行发展计划的5000万令吉拨款，看来也同样“冻过水”。

连续两年都面对同样的问题，华小是否要这样一直妥协下去？华小学生人数与所获得的拨款，向来都不成对比，长期的拨款不足使得董事部得自食其力，通过筹款、义卖会等各种方式来筹募建设期基金，如果继续放任这种情况，苦的只是华社。

另一个疑问是：是否只是华小面对拨款不足的问题，其他源流的学校，是否也面对相同的情况？接受母语教育是宪法赋予国人的权利，因此政府应该尽全力保障国人的这项权利。

吊诡的是，教育部长和副部长，前后针对华小拨款问题，发表了自相矛盾的谈语。马兹尔说：“有多少拿多少”，而副部长张盛闻却说：“少一分钱都不拿”。

张盛闻的“少一分钱都不拿”，虽然说起来铿锵有力，可是执行起来恐怕是有心无力，这并非笔者的偏见，可是他那对政府承认独中统考而发表的“最后一里路”言论，这一里路从2016年走到快2017年，还没走完。

即然没法从教育部方面得到一个说法，那我们看看负责拨款的财政部怎麽说。第二财长佐哈里说，虽然石油价格暴跌确实导致国家收入减少，以致首相被迫在今年1月宣布调整2016年财政预算案并削减一些政府机构开销，可是教育部的拨款并没有因此遭到削减。

即然教育部拨款没削减，那麽教育部应该清楚交代5000万令吉拨款的去向，究竟是教育部本身未获得有关款项，又或者是把这笔拨款用在其他地方。