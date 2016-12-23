拨款去哪儿 异言堂

文：叶晓崧

老话一句，穷不能穷教育，这句话在许多人脑海里可谓根深蒂固，也反映出通过教育，才能改善生活水平。但是可悲的是，当权者的一些伤害教育的举动或言论，很是让人反感，就像政治人物常用的一句话“让人感到遗憾”。

2016年只剩一个星期，可是华小的5000万令吉拨款仍没盼到，究竟是那里出了问题，恐怕官老爷也无法说个清楚，谈个明白，各说各话。

第二财长佐哈里提及，财政部已经根据预算发放拨款给教育部，并提醒教育部需遵守首相提呈财政预算的承诺，在今年内发放5000万拨款给华小。

对此，教育部长马兹尔坦诚，教育部无法按时发出2016年华小拨款全额，请华小“有多少就先拿多少”。好一个有多少拿多少，但是，却从未解释，钱到底取了哪儿，是否像去年一样，用于赈灾？

副教育部长张盛闻则说，2016年预算案中，首相并没有宣布要拨款5000万给华小，只是给一个总数5亿令吉的拨款给各源流学校，但是马华的立场是要给华小5000万令吉。噢，那第二财长所说的，又是什么？

年复一年发生同样事件，实在叫人难过，但是，事件总得回到根本，钱，到底花到哪儿？这应该明确交待，如果被滥用，是否应该严惩？想必内阁有必要正视。

华教一直以来受到不公平的对待，就以承认统考文凭来说，永远就只是只差一步，或者是只欠东风，让华社从失望到不抱期望。

说到这里，记得去年同样时期，张盛闻曾经提醒所有获得政府拨款的学校必须善用款项，并提呈报告清楚列明款项去处，以免来年的拨款受到影响。同样的，民众也该提醒当局，清楚列明拨款去处让民众掌握，以免华小拨款没着落。

当局绝对不能以拨款不足，华社没支持国阵等言论推搪，毕竟教育并非政治的谈判筹码，一切得回到以栽培国家栋梁作为基本原则。还有，稽查报告出炉，贪污腐败一箩筐，浪费了许多公帑，但，华小却得不到应有的拨款？

政府应该考虑制度化拨款给各源流学校，将问题减至最低，如果学校面对其它问题，则另外再申请拨款援助。讲到做到并不难，只怕一些官老爷耍手段，缺乏诚意，那就麻烦了。