孩子上网成瘾急急如律令

文:林雪白

圣诞佳节在即,英美两国的朋友都问我:学校半个月的假期,计划带孩子去哪吗?

我回复孩子们宁愿呆在家,不喜欢外出。

“我不让小孩沉迷网络,所以每天都安排不同的活动。”

“小孩在家,就是上网上网上网。不给他电脑、还有 tablet、手机 ,反正道高一尺,魔高一丈。防不胜防孩子偷偷上网,弄得我也不胜其烦。所以, 最好把他们带出去公园、购物中心。”

“可是wifi 无所不在,把小孩带出去,也未必能有效阻止他们上网。”

“所以,我每个周末都安排小孩运动,游泳、壁球都好。最近请了个跑步教练教我儿子跑步,让他身心俱累了,就不会上网。”

以上是我近日在聚餐时,听闻来自中国、台湾、马来西亚家长的对谈。马来西亚亲友来电寒暄,提到漫漫长假孩子沉溺网络,亲子之间所展开你禁我藏的拉锯战。即使关了家里的网络,wifi 无所不在,奈何不了。在线另一端的常亲友叮咛:别让你家小孩玩太多电脑啦!还有手机。

曾几何时,网络演变成家长视若猛兽、如临大敌的产物。学校放假,让孩子呆在家,网络世界的诱惑俨然成为今天父母最大的困扰。坦白说,我最怕和其他华人家长聊孩子在校内校外的学习和活动,这些虎妈最爱发功逞威自家小孩被严禁上网的时数。谁家孩子上网少,意味是自律好学的乖小孩。偏偏我家3位小孩,放学后就爱宅在家里上网。平日,只要他们完成学校功课,就可以做自己喜欢的事。这自由活动,当然包括可以无限制的上网。

我的孩子每天上网的时数,说出来有点令人咋舌。他们被规定用餐后半小时不能上电脑,呆在电脑屏幕两小时后必须休息最少半小时。因此,他们可以上网的时数是很可观的,我和外子被周边的华人家长视为怪“恐龙”父母。在他们眼里,我们管教孩子太松散了。我家孩子除了上学,没有被安排任何校内校外的活动。一些华人家长标签我家小孩上网成瘾 = 不是好学生,教唆自家的孩子尽量疏离我家小孩。

见证网络带给孩子见识

其实我也曾禁止孩子沉溺网络,担忧人云亦云的电脑后遗症:眼睛会坏、辐射疑虑、精神衰弱、静动脉堵塞等健康问题。然而,近年来我渐渐没那么排斥孩子把很多时间消耗在电脑前,主要是见证网络带给孩子的见识和特长。

我家三位孩子,在打字和运用电脑程式,都获得老师赞许比同学强。13岁的老大初中学校电脑课刚寄来的成绩,他一分钟可打145个字,是全校最快最强的打字好手。老大有一台电脑,两个电脑荧幕。他用一个屏幕做学校功课和 E- campus的线上作业; 另台播放娱乐视频。他的兴趣是优管制作 (you tuber) 。从9 岁开始,他学会拍摄、剪辑、录音、配乐、字幕的视频制作。虽然所制作的优管视频点击率不高,但从其中掌握各程序的章用。最近他在设立Minecraft server。

11岁的老二喜欢美术、烹饪和装扮,从视频寻找点子和制作的方法,她把这些常识运用在日常生活,常为家里添加画作、美食,还有给弟弟制造黏土等玩具。她会自制口红、护唇膏,眼影,还有自个调色用于画画或化妆。

老三有轻微的亚斯伯格症,不喜欢和人交流,对电脑情有独钟。他大概两岁开始,每天自己会上youtube 点击他感趣的节目。当年尚未3 岁的他连基本对话都无法掌握,却从视频学到英文phonics音标,无师自通准确读出整本故事书。如今年方7 岁的他,这三年来在线上google搜寻自学天文地理,太阳系、各行星运行、世界各国地理位置、首府地标、人文风俗,甚至政治经济。

再来,外子本身喜欢玩电脑游戏。所以,孩子们和他一起在网络游戏联盟抗战。小孩们从world of warcraft 、Minecraft、Roblox、Animal Jam、Pokemon Go 的网络游戏中,学到如何策略和运战的技巧。老三今年在家自写两本 Minecraft 和Pokemon Go 如何玩法,以及画出各角色80 页的 字画书册。上月学校分派回来一本他书画Pokemon GO 角色的专题作业,老师十分惊讶且给予很高的评价。老大在校的作业,多次以网络游戏为题,一一获得老师的奖赏。

不能因噎废食漠视科技

上月出席老大成绩优异颁奖礼,看到他的华人同学抱着一本厚重的故事书。外子不可思议道:怎不下载电子书方便随身携带阅读?三位小孩都爱阅读,我们从网上下载电子书到智能手机或 kindle 让他们随时随地都可阅读。遗憾的是,很多父母也把阅读电子书划入网禁。

列举我家孩子从网络所得的益处,主要是想化解很多家长对孩子沉迷网络的反感和担忧窠臼的观念。时下一些家长十分矛盾, 一方面怕孩子跟不上电脑时代,花钱让孩子上电脑进修班;另一方面又打压孩子使用电脑的空间和时间。身为父母必须与日俱进,不能因噎废食漠视科技带来的便利快捷。很多现进国家的学校已采取网络教学,连国内一些小学也开始启动精明教学,拟用平板电脑或智能手机授课教学。

有鉴网络所构建的虚拟世界是遥不可想象,家长如果能够给予孩子开明的态度、和他们一起分享网络资讯,从而引导和掌控孩子使用网络的动态和安全,我深信比起网禁所带来的效益会更好。在这一网打尽的资讯年代,可谓秀才不出门, 能知天下事。身为家长无须那么大费周章排斥和禁止孩子使用网络。水能载舟、亦能覆舟,只要使用和监督得宜,何不让孩子在网络追求他们喜爱的娱乐和学识呢?