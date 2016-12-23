孩子上网成瘾急急如律令 异言堂

文：林雪白

圣诞佳节在即，英美两国的朋友都问我：学校半个月的假期，计划带孩子去哪吗？

我回复孩子们宁愿呆在家，不喜欢外出。

“我不让小孩沉迷网络，所以每天都安排不同的活动。”

“小孩在家，就是上网上网上网。不给他电脑、还有 tablet、手机 ，反正道高一尺，魔高一丈。防不胜防孩子偷偷上网，弄得我也不胜其烦。所以， 最好把他们带出去公园、购物中心。”

“可是wifi 无所不在，把小孩带出去，也未必能有效阻止他们上网。”

“所以，我每个周末都安排小孩运动，游泳、壁球都好。最近请了个跑步教练教我儿子跑步，让他身心俱累了，就不会上网。”

以上是我近日在聚餐时，听闻来自中国、台湾、马来西亚家长的对谈。马来西亚亲友来电寒暄，提到漫漫长假孩子沉溺网络，亲子之间所展开你禁我藏的拉锯战。即使关了家里的网络，wifi 无所不在，奈何不了。在线另一端的常亲友叮咛：别让你家小孩玩太多电脑啦！还有手机。

曾几何时，网络演变成家长视若猛兽、如临大敌的产物。学校放假，让孩子呆在家，网络世界的诱惑俨然成为今天父母最大的困扰。坦白说，我最怕和其他华人家长聊孩子在校内校外的学习和活动，这些虎妈最爱发功逞威自家小孩被严禁上网的时数。谁家孩子上网少，意味是自律好学的乖小孩。偏偏我家3位小孩，放学后就爱宅在家里上网。平日，只要他们完成学校功课，就可以做自己喜欢的事。这自由活动，当然包括可以无限制的上网。

我的孩子每天上网的时数，说出来有点令人咋舌。他们被规定用餐后半小时不能上电脑，呆在电脑屏幕两小时后必须休息最少半小时。因此，他们可以上网的时数是很可观的，我和外子被周边的华人家长视为怪“恐龙”父母。在他们眼里，我们管教孩子太松散了。我家孩子除了上学，没有被安排任何校内校外的活动。一些华人家长标签我家小孩上网成瘾 = 不是好学生，教唆自家的孩子尽量疏离我家小孩。

见证网络带给孩子见识

其实我也曾禁止孩子沉溺网络，担忧人云亦云的电脑后遗症：眼睛会坏、辐射疑虑、精神衰弱、静动脉堵塞等健康问题。然而，近年来我渐渐没那么排斥孩子把很多时间消耗在电脑前，主要是见证网络带给孩子的见识和特长。

我家三位孩子，在打字和运用电脑程式，都获得老师赞许比同学强。13岁的老大初中学校电脑课刚寄来的成绩，他一分钟可打145个字，是全校最快最强的打字好手。老大有一台电脑，两个电脑荧幕。他用一个屏幕做学校功课和 E- campus的线上作业； 另台播放娱乐视频。他的兴趣是优管制作 (you tuber) 。从9 岁开始，他学会拍摄、剪辑、录音、配乐、字幕的视频制作。虽然所制作的优管视频点击率不高，但从其中掌握各程序的章用。最近他在设立Minecraft server。

11岁的老二喜欢美术、烹饪和装扮，从视频寻找点子和制作的方法，她把这些常识运用在日常生活，常为家里添加画作、美食，还有给弟弟制造黏土等玩具。她会自制口红、护唇膏，眼影，还有自个调色用于画画或化妆。

老三有轻微的亚斯伯格症，不喜欢和人交流，对电脑情有独钟。他大概两岁开始，每天自己会上youtube 点击他感趣的节目。当年尚未3 岁的他连基本对话都无法掌握，却从视频学到英文phonics音标，无师自通准确读出整本故事书。如今年方7 岁的他，这三年来在线上google搜寻自学天文地理，太阳系、各行星运行、世界各国地理位置、首府地标、人文风俗，甚至政治经济。

再来，外子本身喜欢玩电脑游戏。所以，孩子们和他一起在网络游戏联盟抗战。小孩们从world of warcraft 、Minecraft、Roblox、Animal Jam、Pokemon Go 的网络游戏中，学到如何策略和运战的技巧。老三今年在家自写两本 Minecraft 和Pokemon Go 如何玩法，以及画出各角色80 页的 字画书册。上月学校分派回来一本他书画Pokemon GO 角色的专题作业，老师十分惊讶且给予很高的评价。老大在校的作业，多次以网络游戏为题，一一获得老师的奖赏。

不能因噎废食漠视科技

上月出席老大成绩优异颁奖礼，看到他的华人同学抱着一本厚重的故事书。外子不可思议道：怎不下载电子书方便随身携带阅读？三位小孩都爱阅读，我们从网上下载电子书到智能手机或 kindle 让他们随时随地都可阅读。遗憾的是，很多父母也把阅读电子书划入网禁。

列举我家孩子从网络所得的益处，主要是想化解很多家长对孩子沉迷网络的反感和担忧窠臼的观念。时下一些家长十分矛盾， 一方面怕孩子跟不上电脑时代，花钱让孩子上电脑进修班；另一方面又打压孩子使用电脑的空间和时间。身为父母必须与日俱进，不能因噎废食漠视科技带来的便利快捷。很多现进国家的学校已采取网络教学，连国内一些小学也开始启动精明教学，拟用平板电脑或智能手机授课教学。

有鉴网络所构建的虚拟世界是遥不可想象，家长如果能够给予孩子开明的态度、和他们一起分享网络资讯，从而引导和掌控孩子使用网络的动态和安全，我深信比起网禁所带来的效益会更好。在这一网打尽的资讯年代，可谓秀才不出门， 能知天下事。身为家长无须那么大费周章排斥和禁止孩子使用网络。水能载舟、亦能覆舟，只要使用和监督得宜，何不让孩子在网络追求他们喜爱的娱乐和学识呢？