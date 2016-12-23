金务大发展4大城镇 估计总发展值450亿 经济新闻

（莎阿南23日讯）金务大有限公司（GAMUDA，5398，建筑组）通过其产业支臂金务大置地私人有限公司，将在未来发展4大城镇项目，估计总发展价值（GDV）高达450亿令吉。

该集团董事经理拿督林云琳表示，当中两个项目分别是根登新邨和金务大花园已经启动，至于其余的Twentyfive.7和金务大湾，将在截至2017年7月31日止财政年第3季度推出。

在本财政年度，金务大置地设定了30亿令吉的销售目标，较2016财政年实现的21亿令吉为多，而一半的目标是由海外项目所贡献。

他在出席集团的常年股东大会后向传媒称：“目前，金务大置地的未入账销售额为19亿令吉。”随着推出4项新的主要城镇产业，以及考虑到根登新邨第一阶段的房屋单位已售罄，林氏预计，金务大置地在未来两年将会拥有强劲的增长。

至于金务大方面，林氏说，集团的订单目前企于90亿令吉，预计在未来3年将会保持忙碌。它已经为2017财政年拨出25亿令吉作为资本支出，主要是用于购买机械设备和隧道掘进机（TBM）。

他指出：“我们已在大众快速捷运（MRT）1号线中使用8台TBM，当该工程完成后运往怡保翻新，然后用于（MRT）2号线。此外，我们还购买另外4台TBM，因为（MRT）2号线需要12台TBM。”