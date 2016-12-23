令吉贬至4.4770兑1美元

（吉隆坡23日讯）今日令吉兑美元汇价贬值，以及兑其它主要货币也大多趋软。

中午休市时，令吉兑美元报.4770/4820，较昨日闭市之4.4740/4770贬值。早上开市时，1美元兑4.4750/4800令吉。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0879/0908贬值至3.0942/0987、兑每百日圆由3.8028/8079走软至3.8102/8171、兑欧元由4.6718/6767减值至4.6744/6810，以及兑英镑由5.5178/5219趋稳至5.4969/5034。

美国经济成长率比预期强对美元起支撑作用，从而令马币承压 。

周四ICE美元指数上升0.1%，报103.07，因为美国第三季经济增长率为3.5%，明显超过一个月前发布的3.2%，同时创下两年来新高。这一最新数据无疑是给美联储上周的加息行动点赞，同时可能坚定联储明年加息三次的信心。此外，中国外汇交易中心公布，12月23日银行间外汇市场人民币兑美元中间价报6.9463，较上一日的6.9435贬值28个基点。另外，1欧元兑人民币7.2520元，100日圆兑人民币5.9126元，1港元兑人民币0.89495元，1英镑兑人民币8.5376元，1新加坡元兑人民币4.7918元及人民币1元兑0.64226令吉。