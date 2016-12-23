道指连续两日下跌 美股周四微落 经济新闻

（纽约23日电）周四美国股市周四小跌，非必须消费品股领跌。道指6周以来首次连续第二个交易日下滑。投资者正在权衡经济增长等经济数据。

道琼斯工业指数跌23.08点或0.12%，闭市报19,918.88点；标准普尔500指数降4.22点或0.19%，闭市报2,260.96点；纳斯达克综合指数落24.01点或0.44%，闭市报5447.42点。周四道指仍然未能突破20000点关口。各类股票中，非必需消费品股下跌约1%。U.S.Bank私人客户储备地区投资策略师克雷维茨说：“我们相信道指20000点对投资者而言是个重要的心理关口。需要很强的刺激因素才能促使投资者翻过这道墙。”确实，在2016年只剩下6个交易日的时候，今年至今道指已上涨近14%，标普500指数已上涨约10%，纳指涨幅也接近9%，三大指数的表现都远远超出分析师预期。

经济数据面， 美国政府发布的第三季度国内生产总终值报告显示，美国经济的增速为3.5%，明显超过一个月前发布的3.2%。，同时创下两年来新高，这主要得益于消费者开支的稳固和大豆出口明显增长。这一最新数据无疑是给美联储上周的加息行动点赞，同时可能坚定联储明年加息三次的信心。美国商务部周四也报告，美国11月耐用品订单环比下降4.6%，为五个月以来首次下降，主要是由于商用飞机订单的大幅下降。

美国劳工部亦报告，12月17日当周，美国初次申请失业金人数增加2万1000人，创2014年4月以来最大增幅，总数达到27万5000人，创6月中旬以来新高。

欧洲股市持稳

周四欧洲股市持稳，泛欧斯托克50指数闭市微涨0.04%而至3271点。

德国股市的DAX 30指数闭市小跌12.54点或0.11%而至11456.10点；英国股市的富时100指数闭市起22.26点或0.29%而至7063.68点；法国的CAC 40指数微涨0.81点或0.02%，闭市于4834.63点。此外，意大利股市跌0.40%及西班牙股市下挫0.44%。

在米兰，身为意大利富时MIB指数成分股的西雅那银行的股价闭市下跌7.5%。这家银行一直都试图筹集到50亿欧元（约合52亿美元）资金，但这种努力看起来经以失败告终。西雅那银行在此前称其已经失去了一名关键的投资者，这意味着该行将需接受意大利政府的救助。