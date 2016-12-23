政府修正条规 商家明年起限促销4次 国内新闻

（吉隆坡23日讯）国内贸易、合作社及消费部执法组主任莫哈末罗斯兰披露，随着政府修正1997年商品事务（促销价格）条规后，明年1月1日开始，商家一年仅能举办4次促销活动。

他指出，该条规还没修正前，商家一年限举办5次促销活动，其中3次促销期由政府规定，另2次则是商家自行决定。

他说，经修正后，商家一年只能举办4次促销活动，其中3次的促销活动将根据政府颁布的宪报举办，即3月1至30日的年头促销活动、6月15至8月31日的一个马来西亚大型促销活动、11月1日至12月31日的年终促销活动。至于另外1次的促销活动，商家自行决定促销期。

他说，其余修正的条规，包括商家必须在促销活动期间，将至少70%的商品列为促销品的规定改为50%。

另外，他也披露，促销品的价格必须根据商品在3个月前，未减价（原价）时的最低价格来制定，在还没修正条规前，则是6个月。

促销品必须至少10%折扣

他说，政府也制定一项新的折扣规定，即促销品必须至少有10%的折扣，而过去则没有这项规定，商家可随意制定要给予多少巴仙的折扣。

他说，上述的修正都考虑了消费者和商家的立场，至于其他关乎促销活动的规定则维持原状。

他披露，贸消部今年共接获1万780项促销活动申请，涉及促销活动的开档调查案件则有589宗，并充公了总值129万2198令吉的充公物，开出的罚款总额共达24万850令吉。

他今日是在巡视蕉赖南区永旺（AEON）购物商场后，召开记者会，如是披露。出席者也包括执法组副主任奥斯曼以及永旺南区零售业务部总经理莫哈瓦。

罗斯兰：检查圣诞节统制品价格 继续执法至28日

罗斯兰披露，自圣诞节统制品价格于本月19日落实以来，截至本周四，贸消部已经展开了6569项突击检查及接获1宗投诉。

他说，部门共有2600名执法员在全国进行监督行动，并会继续执法至28日。

“另外，针对有关巴生出售的鸡只价格过高的课题，雪州执法员已在调查中。”