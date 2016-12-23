平安夜祈愿 社论

年杪是佳节气氛浓重的日子，本周日就是温馨的圣诞节，接下来就是普天同庆迎接2017年的到来。在我们以喜悦的心准备度佳节之际，必须居安思危，因为全球各地正战战兢兢过节。

恐怖分子与极端分子横行全球各地，许多国家无法放松心情度佳节，更需加强措施，提升反恐行动，确保人民安全过节。

大马也不例外，警方已做好各种反恐措施，并促请公众无须恐慌。所有巡逻警员将在未来10天内，增加巡逻次数，并对国内重点地区以及策略地点进行频繁巡逻，一旦发现有任何可疑人物，警方将立即采取行动。

大马警方在反恐方面相当积极，自11月3日至本月16日，已有7名怀疑涉嫌恐怖活动的外籍人士落网，他们在柔佛、沙巴、马六甲及雪兰莪州，被反恐组警员拘捕。

不过，恐怖分子之所以恐怖，因为他们令人防不胜防，尤其是极端组织“伊斯兰国”（IS）的独狼（lone wolf）袭击，即一个人奋不顾身的自杀式袭击，他们在行事前仔细观察，做足准备功夫，并抱着必死之心攻击目标，不惜玉石俱焚。

“伊斯兰国”令人闻之丧胆的，不仅是因为它的势力迅速扩张，能号召全球，包括欧美国家的极端分子参与“圣战”，而且擅自扭曲宗教教义，鼓励通过残暴手法建立伊斯兰国，害杀任何阻碍建立伊斯兰国目标的人士，不管他们是穆斯林还是非穆斯林。

尽管在多个国家联手轰炸下，IS已节节败退，但残余力量仍不可忽视，除了保安需加强外，警方也有必要严密监控及过滤社交媒体和互联网上的各种敏感信息，以防有人企图通过网络传递恐袭信息，并及时采取适当行动。

除此之外，近年来国内有许多极端非政府组织冒起，如“红衫军”、土著权威组织等，以狭隘的种族与宗教极端主义捞取利益，这些组织的领袖经常发表种族和宗教极端言论，伤害其他种族和宗教，引发各族之间互相猜疑，破坏国民团结。

近几年来我国政治斗争加剧，政治人物和领导人纵容极端主义，已经导致国民团结和社会和谐受到威胁，甚至岌岌可危，随时被击破。

警方受促采取严厉和公正的行动，全力打击极端种族及宗教分子，让法治精神维持社会和谐。

今晚是平安夜，让我们祈愿，希望极端主义远离我们，国家安全不会受到威胁。