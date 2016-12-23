旺姐当首相？慕哥当副手？

文：骆冰

75岁的林吉祥说，来届大选若希望联盟胜出，他会建议由公正党主席拿督斯里旺阿兹莎，暂代公正党实权领袖拿督斯里安华成为临时首相，前副首相兼土著团结党会长丹斯里慕尤丁则成为副首相。虽然这只是林伯伯的一厢情愿，未必是真的，骆冰还是要弱弱的问一声。你确定这建议可行吗？不会是要捞选票吧？

教育部长拿督斯里马哈兹卡立在谈到林伯伯的建议时，就不怎么看好，觉得林吉祥的建议像政治笑话。这不是嘲笑，更不是看轻旺姐，而是因为这当中有太多的东西需要考虑。如果你去深入了解委任首相的程序，再去了解安华寻求最高元首宽恕必须经过的过程。你就会奇怪，心里就会有好多问号，怎么就有人爱向高难度挑战？

看来反对党之中还是有领袖搞不清楚状况，没有从雪州大臣事件中吸取教训。还是他们故意知道又假装不要承认？委任首相这回事，不是你希联领袖们说了算，也得要最高元首点头才行。而且，让慕尤丁担任他做过的副首相，都不知道人家肯不肯。说不定，敦马另有安排呢？

骆冰会偏向给另外一个建议，你林伯伯雖然是看好旺姐、支持旺姐，只是难度太高了，不如找其他更合适的人选。你找来找去的都是相当的麻烦，失败机率太高了。况且，旺姐曾经是雪州大臣呼声最高的人选，在一众希联领袖粉饰下，看似不二人选。结果，现在是谁当雪州大臣？

从民联到希联，反对党联盟一律推举安华出任首相，别无他选。虽然哈迪阿旺曾经想过要当首相，最后他也是想想而已。他知道以他目前的能力和实力，想当首相还得看好多人脸色，单靠自己的能力的话，去到最尽只是登嘉楼大臣，这还要看伊党能不能再度执政登州。

登州大臣他做过了，没有新鲜感。中央部长那倒还是没有做过。江湖有传，即使伊巫来届大选真的大结盟，哈迪阿旺可能会当部长。不过，哈迪阿旺若真的想通过巫伊联盟当部长，也得先问问国阵的其他成员党，能不能接受他入盟。只怕，最后也只是想想而已。

曾几何时，那些上台演讲的领袖都告诉我们，等着，美国会不会有女总统那还不确定，雪州是几近确定了。因为他们言之凿凿，哪知却成了言之过早。因为听了他们的话，一度让骆冰信心满满，认定旺姐将是建国以来第一人，成为我国和雪州首位女大臣。

最后，公正党和民主行动党给人民的各项希望都成了泡影，女性出任大臣这回事成了愚民政策。

林伯伯说，若成功执政，旺姐是代首相的人选，不是骆冰不相信，你在看了雪州大臣风波之后，要让你相信旺姐会是我国首位女首相，即使只是代都叫人难于相信。大家不要忘记，那个曾经担任过首相22年的老人家，会不会到时反扑？旺姐出任首相或只是暂时的代首相都好，恕骆冰直言，总是觉得不乐观。

对于林伯伯的个人看法，不敢说是天方夜谭，却也是重重困难，只怕真的只是他的个人建议和想法。不过，这个建议可以在让希联获得不少妇女票，那倒是很肯定的。

骆冰也是女人，自然希望有朝一日可以看到武林出现首位女盟主。无奈，我们的民风习俗、政治人物的思维模式似乎还不够成熟。世界上有很多国家都有女总理、女总统，泰国曾经有过女总理，菲律宾和印尼都有过女总统。只是，那些国家都不是马来西亚。

孙盛希有首歌叫《不该不该》，歌词是这样子写；把你忘了不再做假设，有多么值得让自己不快乐、被难过缠绕着。我也试过顺着你的，以为很爱就可以了。感动多深刻，爱了才发现再多也是不够的。如果无法爱彼此爱的，幸福不该是妥协的，所以我们都别耗着。

希联胜了谁来当首相？旺姐？慕尤丁？阿兹敏？慕克里？这些都只是假设。跟敦马合作，皆因他有动摇巫统草根的影响力。忘了安华很难，没有安华更难。公正党建党到今时今日，整个斗争都跟安华牵扯不离。

如果要凭歌寄意，那真的是；不该、不该，眷着一份有缺口的依赖。不该、不该，害怕错过错的对的不来。

还看反对党的结盟合作，对于反对党阵线的未来，骆冰想借歌词跟大家说，手若牵著也希望一辈子的喔，拥抱了多少的喜怒哀乐是童话里没的。我也试过顺着你的，所以我们都别耗着。虽然爱已经腐坏，至少让我们坦白，有些美好还值得缅怀，不该看不开。