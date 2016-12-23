新山中央医失火肇因 灯泡电容器损坏导致失火 国内新闻

（昔加末23日讯）灯泡电容器（Capacitor）损坏，是两个月前导致新山苏丹后阿米娜中央医院加护医院失火夺走6个人命的肇因之一。

卫生部长拿督斯里苏巴马廉说，根据数个单位，包括新设的调查委员会所呈上的调查报告，起火原因是其中一个电容器发生故障。

他指出，可能有易燃物，导致火势快速蔓延。

苏巴马廉今天出席妇女、家庭和社会发展部终结贫穷计划（1AZAM）活动后，对记者这么说。

他说，政府已设立委员会，旨在研究消拯局、公共工程局、能源委员会提呈的所有报告，以便重新检讨确保全国政府医院安全的特定程序。

他说，该委员会除了研究新山中央医院失火案的报告，也将提供改善现有机制的建议。

10月25日，新山中央医院主楼二楼的加护病房发生火灾，导致分别4女2男的病患葬身火海，约10名医护人员和病患受伤。

苏巴玛廉说，卫生部已为霹雳州12个原住民村的4500人抽取血液样本，以找出隐藏在人体内的寄生虫，防止第二波的疟疾疫情扩散。

他说，数十宗疟疾疫情爆发后，卫生部马上派员前往有关地区，为4000多人验血，并为确诊者安排妥善治疗，所以情况已受控制。

“以上是第一批疟疾病患，最近受感染的病患，非由第一批病患所传染。我们早前进行验血预防措施时，发现超过100人没有疟疾症状，体内却有疟疾寄生虫。”

他指出，这些人外表看来与普通人一样，只有在验血时，才知道体内有寄生虫。

“由于疟疾可通过蚊子传染，所以卫生部须加快脚步，找出所有疟疾带原者。”

他说，如今预防工作已接近尾声，确诊病患已被安排入院治疗两周，以消灭病患体内的疟疾寄生虫。

他强调，疟疾案例增加，不代表疫情撗散，而是卫生部积极寻找疟疾的带原者，才使病患人数增加，这是一种预防措施。

卫生部证实，最新感染兹卡病毒的67岁男子，体内病毒与本地兹卡病毒相似，相信是在本地受感染。

苏巴玛廉说，该名男病患是名商人，常游走国内各地，目前情况稳定，留医两周观察。

他说，30、40年前，我国已出现兹卡病毒，沙巴则在10年前出现此病毒

询及这名病患是否单身，他表示不清楚，但会追踪其家庭成员。

该男子来自八打灵再也，卫生部是在本月14日接获这起兹卡病毒感染新病例，成为我国第8宗病例。

苏巴马廉也是国大党主席，对于首相兼国阵主席拿督斯里纳吉出席声援罗兴亚人集会而受缅甸媒体大力抨击，他说，政府是基于人道立场才提出有关意见，况且这合时宜。

他认为，缅甸政府常期忽略此课题，没有采取及早行动，才导致冲突发生。