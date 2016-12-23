水晶宫炒帕杜 前英帅望接任 体育新闻

(伦敦23日综合电)英超的水晶宫周四宣布主帅阿兰·帕杜被解职。《镜报》透露，他获得500万英镑(约2746万令吉)赔偿金。有传前英格兰主帅阿勒代斯将接任。

圣诞节前，55岁的帕杜成为英超今季第二位下课的主帅，他本来为期三年半的合同执行不到两年。10月初，斯旺西在“小诸葛”圭多林61岁生日当天解雇了这名意大利籍主教练，迎来新帅、美国国家队前主帅鲍勃·布拉德利。

自2015年1月3日接手水晶宫以来，帕杜共带队出战87场，战绩为35胜13平39负，胜率40.2%，其高光时刻无疑是杀进上赛季足总杯决赛，只可惜1比2不敌曼联。水晶宫在2014/15赛季得第10名，上赛季得第15名。本赛季17轮仅得4胜3平10负，特别是最近10场联赛输掉8场，目前排名第17，距离降级区只差1分，使得帕杜的下课成为情理之中。

在上轮联赛中，水晶宫0比1不敌切尔西，这也成为帕杜这次水晶宫执教之旅的最后一战。

然而，帕杜此时下课也属意料之外，因为他本周二还参加了球会的圣诞派对，并且计划参加在节礼日对战沃福特的赛前新闻发布会。《卫报》分析称，水晶宫紧急换帅是担心错过前英格兰主帅阿勒戴斯。

据悉，同阿勒戴斯接触的还有财大气粗的中超俱乐部。