槟城华人足球公会确定 派队征全国U21青年赛 体育新闻

(槟城23日讯)槟城华人足球公会于周四晚在顾问李顺发办事处举行的理事会会议，一致通过将派队出征明年3月由全国华人足球总会举办的全国华人21岁以下青年赛。

“本会的宗旨是提倡华人足球，尤其是对华裔青年的培训更是注重，每年公会皆筹款派队参加全国华人公开赛，现在决定多参加一项赛事，公会须准备多一笔款项以做为青年赛的筹备和参赛经费，但为了提拔年轻球员，理事们亦众志成城，务必筹得该笔款项以应对明年的青年赛，以及明年在斋戒月举行的全国公开赛。我也在此呼吁外界的热心人士或商业机构如有意为华人足球尽一份力，可联络本公会正副秘书以做捐款或赞助球队设备。”会长许雅贵在会议后表示。

明年的全国青年赛将在明年3月20日至26日以嘉年华方式在雪兰莪进行，公会将在一月杪举行选拔赛，以及点名今年在赵巧莲杯获得遴选的参赛球员参与集训。此外，有意为公会青年赛和公开赛捐款的热心人士或商业机构可联络秘书李伍辉(012-4939948)和副秘书纪天龙(016-4198184)。