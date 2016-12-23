VJ恋聚少离多 疑蔡依林不婚、锦荣大男人致情变 娱乐新闻

蔡依林（Jolin）和锦荣（Vivian Dawson）6年来爱的高调，2人看似稳定发展，昨午却惊爆已协议分手，男女双方皆未出面回应，许多网友臆测，是不是本性大男人的锦荣无法承受蔡依林女强人的形象，担心婚后没有办法在财产、权利方面取得平衡？同时外传压垮2人感情的最后一根稻草，就是蔡依林的不婚主义。

（台北23日讯）香港今日新闻网与台湾自由时报报道。来自纽西兰纯朴乡下的锦荣物欲不高，年收达3000万台币（约417万令吉），仍骑单车代步。成长环境传统单纯的他，有点大男人，觉得有家有了孩子就应降低事业比重。他认为当父母就是要陪孩子成长，若双方都很忙碌，这对孩子很不负责。同时也要老婆冠夫姓，夫妻俩更要财产共有。

但外界一致认为，蔡依林就是个经济独立，不需要看男人脸色的新时代女性，要求冠夫姓、财产共有，超有主见的蔡依林势必无法接受。加上她是不婚主义者，目前对婚姻没特别想法，事业上还有很多野心和企图。

稍早两人的好友向媒体透露财产分配其实也不是致命伤，蔡依林的钱主要都拿去信托，那是交往初期就谈论过的问题，主因还是聚少离多。锦荣近来在中国工作，蔡依林也四处飞，根本无暇约会，这样的模式就算再过个几年也不大会改变，所以再耗下去也未必有好的结果。

蔡依林先提分手 亲友：不想外界说锦荣遭甩

据台湾媒体报道，VJ身边亲友透露，是蔡依林先提出分手要求，她不愿多谈情变细节，只说是和平分手，是为了想保护锦荣，不希望外界乱说男方“遭甩”，既使不再是情人仍相当照顾对方，堪称演艺圈相当有气度的分手典范。

对锦荣用情深 蔡依林失态找戒指

“VJ恋”在上月画下句点，一向敬业的蔡依林从分手后皆未表现出异状。她对表演要求完美，但去年在“2015央视网络春晚”的直播节目的舞台上失态找锦荣送的定情戒，足见她对这段情的重视程度，但蔡依林低调否认是定情戒：“是厂商送的戒指。”而锦荣则暧昧回应：“这是秘密，为什么要跟你们(记者)说呢？”

后的男人叹寂寞 锦荣：压力大到头发白

《镜周刊》日前专访锦荣指出，他为爱独自来到异乡生活，Jolin相恋6年，在台湾只交了4个朋友，问他在这里的生活如何，他说，“不开心，彻底的不开心，压力很大，我头发都白了。”他也了解女友是以工作为主的人，他说：“这么大的城市，我只有4个close的朋友，他们都有自己的工作跟事情，你就…”还是会寂寞？“还是会。”

秘恋周董、彭于晏 分手才上台面

台湾苹果日报与中国时报报道。蔡依林入行后谈了3段情，男友平均分布在娱乐圈3个不同领域，“首部曲”双J恋对象周杰伦（Jay）是乐坛才子，彭于晏是华语影坛一线小生，混血帅哥锦荣则是模特儿出身。

蔡依林和周董当年都是初入歌坛便一鸣惊人的新星，双J自2001年起交往，其间蔡依林跟随低调成性的周董，几乎不认，也很少谈论彼此，周董还数度不爽被跟拍而与媒体起冲突，但5年情随香港媒体拍到周董在东京代官山搂着侯佩岑一夕崩解。

周董伤她最深

事后蔡依林也松口谈分手心情，“最后一个知道，是最恐怖的事，这是我谈过最夸张的恋情。”后来蔡依林花费5年时间，才终于走出情伤，2010年为周董演唱会担任特别嘉宾，当不了情人选择当朋友。

与锦荣交往之前，蔡依林曾被拍到深夜进入彭于晏家，但彭于晏是个自我保护意识很重的人，一路背着“零绯闻”的偶像包袱，死不松口，却被拆伙闹翻的前经纪人爆料，蔡依林和他交往了3年。

相对2位前男友，蔡依林和锦荣在一起，也许是男方随性自然单纯，她爱得更成熟勇敢。小俩口不畏外界眼光，大街散步、骑车、逛夜市尝小吃等，和神秘派的周董和彭于晏相较起来，蔡依林显然更开心甜蜜。

昆凌嫁周董变凤凰 后的男人黯然out

另外，“双J”分手后，不约而同结交混血儿，被视为小咖的锦荣和昆凌分别搭上天后和天王，被视为“麻雀变凤凰”的经典代表。不过同为混血儿，同样认真谈恋爱，锦荣和蔡依林6年情分手收场，昆凌和周杰伦却开花结果，结婚2年已育有爱女Hathaway（小周周），际遇天差地别。