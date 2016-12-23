患病后自觉是负担自杀 女学生留书请求父母原谅不孝 即时新闻

（新山23日讯）15岁女学生自幼患上糖尿病，自觉成为父母的负担，选择坠楼结束生命，并留下遗书请求父母原谅自己的不孝，因为先走一步。

她留下中文书写的遗书，表明要家人“永永远远，永生永世都不要再遇到她这样不孝的人。”

她也写道，对跳楼感到害怕及紧张，不知道地狱是怎样的，也不曾体验过上天堂的幸福，而本身“做了伤害某人的事，但如果不这么做，以后家人又会难受”。

她更向哥哥承诺，以后会做个好人，不再捣蛋。

她不忘记交代父母，协助把她向朋友借的书籍归还。

这起坠楼案是昨天8时45分，在位于武吉英达23/2路一栋公寓发生。

死者吕嘉羚是与父母及弟弟，住在事发地点附近，是从公寓16楼坠落，毙命于底层。她还有一名哥哥。

伊斯干达布特里警区主任诺哈欣证实说，吕嘉羚身穿黑色衣服、粉色短裤，而裤子在坠楼后有破损痕迹。

“她的头、脸及嘴唇有血迹，左腰、双膝盖及手肘皆受伤。”

他说，公寓闭路电视拍摄的画面，死者是于晚上约8时步入电梯，接着于晚上8时40分，有人发现死者倒卧公寓底层，便立即通知保安人员报警。

他指出，警方在16楼寻获死者留下的一封以中文书写的遗书及一双褐色拖鞋，而在底层找到死者的书包。

他说，此案没有刑事成分，因此列猝死案处理。

校长强调不是课业压力而轻生

吕嘉羚吃零食，血糖升高，在家人斥责后而离家，不料是自寻短见。

校长受询时强调，吕嘉羚不是因课业压力而选择轻生。

“根据我们与家长联系后得悉，她因吃零食而与家人发生争执，赌气离家。”

校方说，据了解，这名学生患糖尿病，家人只好控制其饮食，不让吃零食。

昨天，吕嘉羚买零食回家吃，结果让家人测量出血糖升高而受斥责，于是发生口角。

她一气之下出门，家人以为她只是外出散心，没想到跑到住家对面的公寓坠楼，让家人十分难过。

校长透露，死者品学兼优，与同学也相处融洽。

校长感叹，人生在不同阶段会面对不同挫折，应学习面对与解决问题，而不是轻易结束生命。

“家人是督促吕嘉羚饮食起居，管教蛮严，况且她的糖尿病蛮严重，一直是靠药物来控制病情。”

校长认为，她选择结束生命，或许是不希望继续给父母带来负担，毕竟一般人难以理解病痛者的内心世界。