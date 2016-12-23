《新城劲爆颁奖礼2016》 李幸倪首夺女歌手金奖 娱乐新闻

近年在香港发展的大马女歌手李幸倪，终于在港拿到好成绩证明自己的努力没白费。

得奖后，李幸倪第一时间在脸书发文感谢歌迷的支持。

由于颁奖礼欠缺顶级歌手出席，因让后起之秀李幸倪等人交出亮眼成绩单。

（香港23日讯）《新城劲爆颁奖礼2016》昨晚派发本年度乐坛第一张成绩表，由于颁奖礼欠缺顶级歌手出席，因而造就断层，让后起之秀如Gin Lee李幸倪和陈栢宇冷手夺下3个奖。

该颁奖典礼上，不止多位大奖得主如陈奕迅、容祖儿、张敬轩等没到，英皇歌手更是全体缺席，整个颁奖典礼更从过往逾百个奖项劲减3分之1，共颁发了55个奖项。

其中劲爆女歌手金奖就闹双胞胎，由大马女歌手李幸倪和卫兰双双夺得。而李幸倪也凭当红歌曲《双双》夺得劲爆歌曲，与AGA江海迦合唱的《独一无二》也摘下劲爆歌曲及劲爆合唱歌曲，风头甚劲。

虽然颁奖礼的批评声不断，不过对于首夺女歌手金奖的李幸倪还是难掩兴奋被肯定之情，在颁奖典礼后她也在脸书感谢支持她的歌迷。

她写道：“所有爱护我、支持我、等我、相信我的你们，我知道你们一定为我感到高兴！我衷心感谢你们一路以来给我的信心。

谢谢新城的支持和肯定，谢谢我的唱片公司和经理人公司环球唱片每一位为我尽心尽力的同事们！辛苦你们了。”

此外，她还把自己的名字标记为“GinLee而为”，相信是用“尽力而为”的谐音为自己打气，非常有创意。