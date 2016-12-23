淘宝假货频传 再遭美列黑名单 国际新闻

（纽约23日综合电）近年频传假货争议的中国电商龙头淘宝网，时隔4年再度上了美国贸易代表署（USTR）的黑名单，USTR周三公布2016年“恶名昭彰市场名单”，淘宝网名列其中，USTR认为，淘宝贩售假货不可接受，且对美国创意产业造成威胁。

淘宝母公司阿里巴巴表示失望，并质疑美方此举带有“政治意涵”。美国贸易代表署是美国政府的行政部门，负责在双边和多边层面推行美国贸易政策，这是继2012年后，淘宝网再次被USTR列为黑名单。

仿冒品威胁产业

路透引述USTR指出，淘宝网被检举仿冒的程度“高得令人无法接受”，而相关商品不但对美国创造性和创新性产业带来“严重经济威胁”，甚至对民众健康构成威胁。USTR举例一家知名汽车商表示，淘宝网上挂该公司品牌的商品，“至少95%可能是伪造。”

对此，阿里巴巴集团总裁伊文斯发声明表示遗憾：“他们无视阿里巴巴在打击假货方面所做的实际工作。”阿里巴巴说，公司今年主动下架的侵权产品比去年多1倍，美方这么做“没有理由”。阿里巴巴还质疑USTR的举措，可能受到目前美国政治气氛影响。下月即将就任美国总统的特朗普，向来猛烈抨击中美贸易不公，甚至扬言要对中国商品征收45%高关税。

阿里巴巴频打假

美国服装鞋业协会对此表示赞赏，该协会执行副主席拉莫尔指出，淘宝被再次列入名单是合情合理的，“这显示以往我们关切的问题，并没有获得解决。”近年阿里巴巴虽多次被指贩售假货，但也频出手打假，前年至去年的两年间投入2200名员工，专门配合打击假货。