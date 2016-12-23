报道：李毓琪

摄影：陈友晋

The Cinnamon Restaurant & Tanglung Bar

地址：Corner of Jalan Hutton & Lebuh Clarke, 10500 George Town, Penang

电话：04-2611891

营业时间：7am-11pm（无休）

本地西式料理，往往跳脱不了速成快餐的框架，吃久了，难免会想换换口味。今日来到Cinnamon Restaurant，为的就是一睹传闻中拥有精湛厨艺的Tina，如何在高级餐厅里一一端出她的拿手绝活……

看到Tina之前，我其实带点期待又怕受伤害的情绪。因为担心朋友夸大厥词，也对其他欧陆西餐的质感抱有怀疑。

灰蓝蓝的乌云压着天空，我泊好脚车，身上罩着件轻便外套，快步走入餐厅。甫进厅内，远远便看见Tina和她的伙伴——Parma先生，热情地向我挥手招呼，人忌骄气，他们的友善一扫屋外的阴霾，令人感到亲近。

贴心的Tina早已为我准备好数道店里的招牌餐点，这些餐点既不似平日所吃的西餐样式，就连口味，也超越一般大众熟知的味道。譬如最常见的蘑菇汤竟装在迷你型玻璃咖啡杯里，浓郁香气顺着杯口升沿挥发，轻饮一口，细碎的蘑菇颗粒在嘴里呈现不同层次，几滴黑松露隐约透着醇厚油香，完全颠覆了我对汤饮单调的印象。

“对于烹饪，我倾注极大的热情，大多数食材亲自采买，包括巧克力从法国原装进口，香料则以朋友新鲜种植的为首选。”Tina强调，食物的品质决定于食材的天然与真实，在好食材的基础条件下，无需添加味精，自能展现色香味美的精髓。

筹备近6个月，2016年初开始接管Cinnamon Restaurant，Tina把握机会跃上厨艺舞台，翻看餐厅特备的“美食旅行”菜单，只见希腊、东欧、印尼、娘惹、印度、英国……五花八门的异国料理皆列其中，餐厅还创意附上自制“护照”，替尝过料理的人盖上通关印章，颇有舌尖上旅行的含义。

招待客人兼顾厨房

Tina说，一切源自旅行。性格爽朗的她，曾在加拿大念书，旅行足迹几乎遍布欧洲各国，广结好友，也涉猎许多异国美食的知识。“我爱交朋友，又爱吃，两者是很棒的结合。”她笑言，自己的厨艺最早由娘惹祖母和母亲启发，随后便向各族裔的友人甚至友人母亲拜师学艺，网罗世界各地佳肴食谱。

“有时候，即使你按部就班训练人手，他们也未必煮得出同样的味道！”爱煮之人舍不得远离厨房，每天，Tina里外穿梭，在招待客人时坚持兼顾厨房的工作，时至今日，各种酱汁的调配依然出自她手。

每周三舞池供起舞

Cinnamon Restaurant分为Tanglung Bar及餐厅两区，每日供应早午晚餐，吧台更是难得全天候开放。当天，Parma即兴为我调制了一杯柠檬荔枝马丁尼，清爽顺口的滋味让人不知不觉在几分钟内一饮而光，亮出杯底频频称赞！

深受毗邻的酒店设计影响，Cinnamon Restaurant的氛围幽静而且浪漫，隔着玻璃窗，湛蓝的泳池倒映出随风摇曳的花树影子，安然有致，适合筹办派对。Parma告诉我，每逢周三，餐厅会空出舞池，让客人纵情起舞，未来也考虑邀请乐队入驻，演奏经典西洋乐曲。

天色渐入暗夜，侍应生走到桌位旁为我们点燃烛光，我们边聊天，边碰杯，慢慢吃光盘中食物，留存在记忆的，不仅是味道，还有此次温馨愉快的用餐体验。

1. Braised Lamb Shank – RM42：12小时腌制，超过24小时低温炖煮，肉质酥烂又松软，入口充满香料气息。若你爱酒，绝不能错过底下酒香味重的浓郁酱汁！

2. Duck Confit – RM36：以文火低温加热熟成的法式油封鸭，外皮酥脆，吃起来格外咸香迷人。另外搭配Tina腌制的酸包菜丝，平衡油腻，别有一番清新风味。

3. Ribeye Beef Rendang – RM32：新鲜Acar略微呛口，牛肉软嫩惹味，独特香料呈现出正宗传统的印尼风味。

4. Sarma – RM20/set lunch：由塞尔维亚裔友人传授的东欧传统料理，以包菜卷起肉馅，随意洒上酸菜丝及风干小茄，清淡中夹带香气，一旁烟熏鸭片起着画龙点睛作用。（注：此菜色为特备午餐，随餐供应饮料前菜及甜点。）

5. Rack of Lamb – RM88：羊排在高温煎烤下保留鲜嫩肉汁，佐以石榴和甜酒煮成的酱汁，焦糖气味若隐若现，多重质感瞬间攻陷味蕾。

6. 40℃ Salmon – RM40：40度低温熟成的三文鱼软嫩好似豆腐，法式清淡白酱勾出鲜味，入口即刻化开，徒留余香阵阵，让人欲罢不能。

7. Truffle mushroom cappuccino soup – RM5/杯：黑松露香气十分诱人，上层轻盈的奶泡巧妙带出细滑口感，满满的蘑菇颗粒与鲜奶油完美综合，味美不腻！

8. Odeh-odeh Cheese Cake – RM18/片：100%天然无面粉添加，芝士味道清爽均衡，马六甲椰糖和香烤椰丝更呈现出蛋糕的灵魂精髓。

9. Soufflé Chocolate – RM22：现点现做的舒芙蕾外围轻脆，内里温热湿润，高质巧克力味醇浓郁，淋上自制卡士达酱，好吃！

10. Opera cake – RM18：由法式榛果浆、咖啡、香草海绵蛋糕、奶油忌廉等材料繁复交织成的精致甜点，味道如同外观，层层相叠，一次享尽甜、香、脆、湿各种口感，是Tina的诚意之作。

11. Fruit cake – RM80/500g：美国加利福尼亚传统甜点，搭配多种坚果与糖渍水果干制成，浇上白兰地酒，焕发出甜蜜扎实的魅力！

价格仅供参考