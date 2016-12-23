文：欧芙伶

一个九十后说，他特别不能忍受有人唠叨，特别不喜欢家人都觉得他一定要有出息。

于是他把自己弄得灰头土脸，特别的叛逆。那些叛逆的日子，家人也过得战战兢兢，有一天，他故意把成绩考坏了，只想让他们不高兴。

找一天早点起来，看看父母怎样的生活，怎样的为这个家付出，那么才考虑是否继续叛逆。

有一天晚上他特别晚回，母亲在等门，他一样没有好气的说，都说不要等了，真麻烦！

母亲没有反驳他，只是看到他平安回来才进房。

有一天他忽然早醒了，家里有点安静，他忽然有点好奇，于是轻手轻脚的从门里看着父母在做什么，看到母亲准备好了早餐在桌上，父亲吃过后，弯着身子在门口穿鞋，父亲弯着身子时他才发现，父亲的腰很艰难才弯下去，衣服也有点旧了，猜想父亲应该很久没有为自己添一件衣服了。父亲出门工作后，母亲把桌子的盘子收一收，也没有时间吃早晨，手里拿着一块面包，边吃边找手袋，出门工作前，想起了什么，用小跑的步伐到厨房盛了一碗滚烫的热水，食物隔水热着，然后母亲临出门，还轻轻的把门拉上。他从来没有关心母亲的工作，只知道她的工作是为几间的办公楼做清洁，那个早上看着母亲已经花白的头发，连早餐都没有时间好好的吃，眼泪忽然就流了下来。

他开始思考作他的人生，那个早上，他告诉自己，做个真正的自己，努力一点，大学毕业了，就不让父母这么辛苦了。

尽管父母对孩子没有很大的要求，只要他们不放弃自己，就是最好的回报。

做个孝顺、乐观、爱心的90后。