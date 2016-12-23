陆交局圣诞节及元旦“道路行动” 罚款一律300不手软 国内新闻

（布城22日讯）陆路交通局将配合圣诞节及元旦长假，展开“道路行动”（Ops Jalan ），违例司机将接获300令吉的交通传票。

该局执法组主任拿督瓦鲁万说，该局将联合警方与陆路公共交通委员会等执法单位，在圣诞节期间，即本月24日至26日，以及元旦假期期间，即本月30日至2017年1月2日展开执法行动。

他补充，该局全国逾4000名官员将参与“道路行动”，当中1500人的假期已被冻结，回到工作岗位值勤，包括在特定地区，展开不定时的24小时巡逻工作。

他今天在新闻发布会上说，预计不少人会趁长期回乡或度假，道路车辆流量将会增加，该局在这次行动中将不会设路障，以确保道路的通畅，但是对于违规的车主，该局将不会妥协，必定发出传票。

“你当场被截停时无需求情以降低罚款，我们绝不手软，一定发出传票，罚款一律300令吉。”

他说，对于“顽固”的车主，该局执法官员更可援引陆路交通局法令第59条文，扣押违例车主的车辆24小时。

他说，执法人员将在全国各大道与主要公路展开24小时巡逻，而执法人员也会在适当，以及不影响交通的情况下抽样检查，以提高驾驶者的警觉性。

他指出，执法人员也会在全国的主要巴士终站展开检查工作，同时也会监督车程逾300公里的长途巴士，以检查其煞车器与轮胎，另外，也要确保长巴公司遵守条例安排副司机。

他指出，该局也会在1987年陆路交通法令下，安排执法人员乔装乘客，记录长巴的行驶状况，并在不影响行程的情况下，开罚单给违规长巴。

他说，该局也会在车祸黑区拍照以取缔违例车主，例如闯红灯、双线超车、滥用紧急车道、驾车时使用手机，前座及后座乘客没有系安全带等等。

他说，“道路行动”锁定目标为摩托车、私人轿车、公共交通及货车。