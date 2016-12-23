拉菲兹促首相节约开支 整顿首相署官邸人手 国内新闻

（吉隆坡22日讯）人民公正党副主席拉菲兹指出，政府削减预算之际，以首相拿督斯里纳吉为首的首相署部门仍可享有高额的拨款，其他部门如教育和卫生部却成为被削减拨款和预算的受害者。

他指出，政府大肆削减拨款预算时，首相仍享有2万2826令吉65仙的月薪，直属其办公室及官邸的人手也多达169人。拉菲兹说，根据他的计算，首相办公室的人手共有142人，其官邸则有27人，包括3名厨师、1名管家、4名客服官员以及近20名佣人。

他说，为美国总统服务的职员共有475名，而隶属首相的169名人手则是美国白宫的三分之一，尽管白宫的统治和管理比我国首相复杂数百倍。

“不过，在首相署部门方面，相信有关部门会以各发展计划为借口，以作为解释需要如此多拨款的理由。”

拉菲兹是在记者会上，如是表示。出席者也包括人民公正党瓜拉冷岳国会议员阿都拉山尼。

拉菲兹指出，有关首相办公室和官邸的人手数量，是从2017联邦政府开销预算-部门及机构公务员报告统计而来。他说，这些隶属首相的职员，其薪金都是由人民埋单，而且在首相办公室的总人数，还不包括拥有自身办公室的顾问。

“不过，由于数量众多，所以我暂时无法统计出总职员的薪金总额。”

拉菲兹也为此促请首相和首相夫人拿汀斯里罗斯玛重整首相办公室及官邸的人手结构，以便那些与人民有迫切联系的政府当局和机构，能享有这些应有的资源。他认为，首相在大肆削减教育和医药预算的同时，也应该以身作则响应节约。

“我希望首相告诉大家，采取了何节约方式，节省首相署办公室和官邸的成本，以便他也可指示其他政府机构的局长一同削减开支。