希山慕丁：草拟明年度目标 国防部聚焦5大核心 国内新闻

（吉隆坡22日讯）国防部明年聚焦5大核心目标，即国家防御、国安工作、拓展国防外交、国民服务计划2.0计划（PLKN）与国防部人员福利。

国防部长拿督斯里希山慕丁今早在为大马国防与安全学院（MiDAS）开幕后，召开记者会透露，该部正草拟明年度的部门各项工作项目，而维护国家主权和国家安全课题仍是该部首要的关注课题与工作。

“今天，以我为首的国防部与业界进行非正式会议前的会议（Pra-Retreat Meeting），大概讨论了2017年国防部的工作与计划。”

他说，在这项会议中，已初步草拟明年度该部关注的5大核心目标，即国家防御、国安工作、拓展国防外交、国民服务2.0计划（PLKN）与国防部人员福利。

他进一步表示，在国防部人员福利中，该部正兴建4000间军人房屋（RKAT），并且计划让超过7万6000名在役的各级低阶军人（LLP）获得加薪。

“在国家防御与国安工作中，国防部已落实各项主动提高国家安全部队的举措，包括添购4架A400M军用运输机、超短程防空军机（Vshorad）等。”

“至于在国防外交方面，国防部仍积极与其他国家拓展国防外交关系，包括与中国取得共识，在未来有更多国防上的合作。”

另一方面，希山慕丁在为大马国防与安全学院开幕时指出，当前全球国防领域皆面对诸多挑战，因此已不能再沿用旧有模式来应对所有安全课题。

“如今的安全威胁议题以各式各样形态来袭，显得更复杂及不依常规，令人难以预测和掌控。”

此外，希山慕丁也见证大马国防与安全研究院总执行长职权移交仪式；原任总执行长拿督阿兹占陆军中将，移交职权给拿督苏海米陆军中将；阿兹占则转任陆军西马野战司令。

同时，他也见证国防部与马大签署博士研究管理课程合作备忘录。

出席这场开幕仪式的包括国防部副部长拿督威拉佐哈里峇哈伦和秘书长拿督斯里阿都拉欣、武装部队总司令丹斯里拉惹阿凡迪、海军司令丹斯里阿末卡马鲁查曼、陆军司令拿督斯里祖基菲卡欣和马大副校长丹斯里莫哈末阿敏。