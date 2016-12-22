北马家具业缺6千外劳 业者或将结束营业 北马新闻

（北海22日讯）北马区家具业需约6000名外劳来填补空缺，否则部分业者或将在近期内因缺人力而被迫结束营业。

槟州家具同业商会吁请副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希尽快解决冻结引进孟加拉外劳到我国的政策，并希望能与业者会面交流，聆听业者心声，了解业者的难处，达致双赢方案。

该商会周四发表文告时说，政府宣布引进孟加拉外劳至今6个月后音讯全无，令面对劳力短缺已久的本地家具业，开始进入“寒冬期”。

该商会指出，家具业者已尽量广招本地人来就业，但还是有许多空缺待填补。业者等了一年多如今已不能再等，如果没有引进外劳将如何继续生存下去?

陈多尼：本地人难忍艰苦工作

槟州家具同业商会会长陈多尼表示，本地厂家尝试以较高的薪金和待遇来吸引本地人就业，惟，本地人难忍艰苦的工作环境，业者迫于无奈下只有依赖外劳。

他说，比起其它行业，家具业属于比较肮脏、危险和辛苦的3D行业，因此本地人并没有兴趣。

“由于这一年多来人手不足，导致许多业者的生产线不达标，商品无法如期交付，而遭顾客取消订单。”他透露，大马家具业者多年以来建立的信誉和商业口碑严重受损，很多商家深怕无法准时交货，不敢贸然接下大批海外订单。

本地业者近年来已开发了属于自己的品牌，无奈外劳短缺迟迟未获解决，只好将生产线搬迁至泰国、越南和印尼等国。

马光耀：迫切需要孟加拉外劳

槟州家具同业商会秘书长马光耀说，虽然政府允许各企业申请引进巴基斯坦、尼泊尔等十几个国家的外劳来马工作，但也迫切需要孟加拉外劳。

他指出，我国是世界10大家具出口国，但在排名前10名出口国家中，我国的劳力资源最为有限。

去年大马家具出口额高达91亿4000万令吉，比2014年的80亿1310万令吉，按年增长了14.1%。他说，长期劳工短缺将带来影响，公司信誉受损后不容易让顾客恢复信心，若持续下去大马家具出口率将会下滑。

“尽管马币贬值使得兑换率提高，对于家具出口商来说是好事及赚钱时机，然而家具商却面临著有生意却不敢接的困境。