槟警捕60非法看车员 18热点竖告示牌 北马新闻

（槟城22日讯）由于非法看车员活动日益猖獗，截至今年11月，槟岛市政厅已联手槟警逮捕60个涉案人士，而其中38人被控上法庭。

槟岛市政厅执法与公共教育小组交替主席阿末阿兹利查是于周四下午在召开的新闻发布会上，如此指出。

他强调，为了杜绝非法看车员活动，该厅于今年已多次联手槟州警方、国家反毒机构及槟州福利局，展开取缔行动，并由警方扣查60人，其中38人因个别罪名分别被提控。

他重申，为了提高民众对于非法看车员的防范意识，该厅已在槟岛18个热点设立告示牌，提醒民众不要付费予非法看车员。他补充，该厅的执法人员也将会在有关热点展开巡逻，以打击非法看车员活动。

使“拖字诀”拨电要求支援

当受询一旦不付费予对方可能遭致轿车被破坏时，他说：“公众可使用“拖字诀”，并趁机拨电市政厅或警方前往支援。”

他指出，如果一旦非法看车员表现激进，要求车主马上付费时，车主不应和对方起冲突，因为他们不知道对方身上是否藏有例如小刀的武器。

他承认，当局欲提控非法看车员的过程并不容易，因为必须人赃并获，其中最好是以影片证明。

对此，询及当局是否会在热点安装闭路电视，以便以此作为呈堂证据，他表示，当局已在部分热点地区安装。“不过，即使安装了闭路电视，但因为角度的原因，未必能拍摄所有过程。”

张君仪：经济不景气助长风气

槟岛市议员张君仪也表示，随着本地经济不景气，相信会有更多人“加入”非法看车员的行列。

她提及，民众可透过该厅的热线04-2637000/2637637，或警方04-2181881/2181880提供情报，携手打击非法看车员活动。出席的市议员有张君仪、黄顺祥、魏祥敬、赛夫、莫哈末尤索夫、努查丽娜及纳因。