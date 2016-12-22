市议会铁道局不买单 大年行人桥电灯断电 北马新闻

（双溪大年22日讯）横跨双溪大年百大年及斯里旺花园，人行天桥电灯费，到底应由那一方埋单？市议会与铁道局双双推卸责任，不缴付电费，以致照明灯遭切断电源。

峇甲亚兰区州议员黄思敏表示，有关人行天桥照明灯至今已经遭切断电源1年，使到该区形成劫匪及不良份子造案黑区。

黄思敏接获居民投诉后，于周四下午巡视该人行天桥了解实况，希望2造尽快处理恢复电源供应。

他说，他曾经就此事追问马来西亚铁道局（KTM），对方认定市议会收取人民税务，缴付电费是符合时情的，惟市议会却表示，并未接到铁道局的公函，在技术上来说，由议会埋单是无法成立的。

黄思敏说，这座人行天桥共有18支电灯，究竟每月电费需要多少款项，致使市议会与铁道局不愿还电费？这也苦了使用天桥的居民。

他说，为了民众安全起见，有关当局应坐下来磋商，尽快解决该问题。

当地社区领袖哈山（57岁）指出，铁道局人员曾向他表示，市议会不愿意还电费，最好民众能向市议会据理力争。

他说，自从电源遭割断后，为本身安全着想，他情愿绕大圈子到目的地。