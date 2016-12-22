改花车装载 绕北海市区 鸡只游行不可失 大城小镇

天生“残疾”的三脚鸡，臀部吊着一只不着地的脚，感觉好像特地挂上去似的。

这只雄山鸡的有着母山鸡的特殊毛色，耳朵的大白点是分辨山鸡和普通鸡的方法。

这两只不易抓的打架鸡在沟旁觅食。

孔炳华手里抓着的是晚上会飞上树上睡觉，有着漂亮羽毛的雄山鸡。

赖国平手抱鸡只在特制花车前应景拍照。

以报销灵鹿特地改装的“鸡”车。

(北海22日讯)一般居住在城市的小孩没有真正的看过“真”鸡，因此配合第八届威省大旗鼓舞龙狮大游行，举办当局找来各类鸡只种属，放置在特别设计的鸡花车内，让大家认识平常难得一见的各类鸡只。

筹委会主席赖国平表示，将于12月25日在北海举行的游行大会安排由灵鹿改装成鸡造型的花车，料成为目光焦点。此外，主办单位今年也将365尺全马最长“板灯笼”带去游行。

他称，去年的游行安排了6只美猴王率领大游行队伍环绕北海市区，受到各界好评；今年为了迎接和欢度2017丁酉鸡年的降临，威省大旗鼓舞龙狮大游行特地安排各种类的鸡只参与。

改装的鸡造型花车，用铁丝及锡箔纸装饰鸡头、鸡尾的“金鸡”花车带头，牵着一辆特别设计、装载着十多种品种的鸡只随着队伍游行，让孩子与大人们能够近距离观赏各种平日难得一见的鸡类，届时鸡种类也会以巫、华语放识别卡让民众了解。

赖国平表示，参与游行的鸡只计有山鸡、火鸡、打架鸡、放山鸡、玲珑鸡、日本鸡、还有一种逆毛生长的黄梨鸡等。

他说，目前还在四处张罗着白毛乌鸡，由于市场上卖的都是冷冻乌鸡，因此他也呼吁饲养乌鸡的鸡主能够在25日前惠借乌鸡作为游行之用。

目前部分鸡只还在饲主家里，等到游行前一天才送过来。

80人造365尺长板灯笼

今年的游行除了一般的大旗鼓、舞狮舞龙表演之外，推出365尺长的“板灯笼”参与，设计及负责这板灯笼总共有80余个工委帮忙。

大游行将于25日晚上8时至11时举行，大队将从北海市政局大操场开始，走完全程4.6公里的路程后，会师北海斗母宫完成整场活动。

是项活动主办单位为槟州政府旅游文化部、协办单位槟州威省甲抛峇底华人体育会。

赖氏表示，工委会每年都费尽心思想出一些特别的构思让民众都有惊喜，届时希望各族民众积极参与共庆新年。

他笑称，饲养鸡只不简单，鸡只也有心脏病不能被惊吓，其实早在一年前就开始有这个构思，其弟赖国华特地饲养了30多只，惟都养不活，如今存活的只剩下一只大公鸡、一只天生脖子无毛的日本鸡以及三只母鸡。

此外，他指出不是所有鸡只都是买回来的，一些是饲主特别饲养只供观赏的“非卖品”，由于大家都没时间照顾，所以唯有等到活动前一天才载送过来安置。