福建广东寻根探美食 感受浓浓乡情 大城小镇

德化陶瓷的制作，出神入化。

漳州土楼“怀远楼”其造型奇异，风格独特。

为两位寿星庆生，林星发、梁玉莲、男寿星余福喜、女寿星罗见婵、邱詹丰及王来平（左至右）。

云水谣古镇幽长的古道、百年老榕树、神奇的土楼，还有那灵山碧水，无不给人们以宁静超然的感觉。

全体团员出发前在机场合影。

设计独特的湘子桥，中间部分由船只衔接，以方便大船经过。

潮州古城的广济门城楼，气势巍峨壮观。

游客可乘坐人力车穿梭在大街小巷子，欣赏有潮州风格的甲第巷及牌坊街。

光华日报&来平旅游有限公司联办

报道:刘邦宁

中国福建及广东是我们熟悉的地方，也是我们的根，当年我们的先贤都是通过这条水路，从中国来到大马生活，并落地生根，这条“海上丝绸之路”把中马两国华裔同胞一线牵。

来平旅游有限公司及《光华日报》特別安排了中国福建、广东寻根、探索美食及泡温泉之旅，感受浓浓的乡情。

整个行程上，安排了许多当地特色美食风味，包括闽南风味、潮州菜、永春家乡菜、客家菜、安溪风味等，包括清蒸多宝鱼、麦仁煮小鲍鱼、醋猪脚、湖头米粉、芝士麻姑包、卤水鹅，还有还有……都是你我记忆中的味道，也让大家终于吃到妈妈的味道。

旅途上，刚好适逢2位团员余福喜及罗见婵的生日，当局特别准备了蛋糕给男女寿星，为他们庆祝生日。

中国境内海上丝绸之路是中外贸易交流主通道，在隋唐时运送的主要大宗货物仍是丝绸，所以后世把这条连接东西方的海道叫作海上丝绸之路。

陶瓷之都-德化 产品近万品种

中国陶瓷文化发祥地和三大古瓷都之一。德化陶瓷又称德化瓷，是福建德化的汉族传统瓷雕塑烧制技艺之一及发祥地，它的制作始于新石器时代，兴于唐宋，盛于明清，技艺独特，至今传承未断，一直是中国重要的对外贸易品，与丝绸、茶叶一道享誉世界，为制瓷技术的传播和中外文化交流做出贡献。

在瓷都德化，有一条飘着浓郁“瓷香”的特色街道-位于龙鹏街的陶瓷街，也是德化的窗口形象。该街汇集着德化县陶瓷精品，游客可纵览瓷都陶瓷精粹、陶瓷玩家亦可随心所欲鉴赏各商家的品牌产品。各种产品琳琅满目，從传统雕塑工艺瓷、西洋工艺瓷、红壤陶等四大类近万个品种，是德化陶瓷产品“大观园”。

中国香都-永春 玩香渐成时尚

古称桃源，位于福建省东南部、是泉州市辖下的一个县。也是中国芦柑之乡、中国纸织画之乡、中国名茶之乡及中国民间文化艺术之乡。

永春篾香已从传统朝拜香制造向高端养生居家香制造转变，具备了更多的功能，如香熏治疗、清心养性、帮助入睡、通关开窍、畅通气脉、养生治病等神奇功效，“香”逐步超越传统，玩香渐渐成了一种时尚。

安溪乌龙茶铁观音茶 非物质文化遗产

谈到安溪，我们第一个印象就是“乌龙茶铁观音茶”，安溪产茶始于1725，清乾隆六年，乡贤王将其在书屋后荒园所发现的茶树，培育采制而成的茶叶转贡内廷，乾隆饮后大悦，赐名铁观音茶，成为皇室贵族争宠的顶级茗品，名闻天下，后被列入中国国家级非物质文化遗产名录。

漳州-南靖土楼 没桩基屹立逾200年

福建土楼是中国的一个奇景、历史悠久、造型奇异、风格独特而闻名于世，被誉为“神话般的山区建筑”。它产生于宋朝时代，明、清朝时期逐渐成熟，并一直延续至今。

这座楼共用20厘米口径的杉木柱220根，65厘米口径的梁材780根。令人称奇的是，这座楼建于沼泽地上却没有桩基，就像一艘大船飘浮在海上，虽历经200多年仍巍然屹立。

它也是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑，依山就势，布局合理，吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念，适应聚族而居的生活和防御要求，巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料，是一种自成体系，具有节约、坚固、防御性强的特点，又极富美感的生土高层建筑模式。其建筑材料甚为奇特，由粘土、糯米、红糖、竹片、水组成，建成的土楼冬暖夏凉，具有很强的抗台风、抗地震能力。

2008年7月福建土楼被正式列入《世界遗产名录》。

广济门城楼 保存完好逾600年

潮州小紫禁城，城区保存完好的古建筑，它建于明洪武三年（1370年），是一座具有600多年历史的古城楼，楼分3层，面宽5间，下涵拱门以通内外；仿宫殿式建筑，重檐歇山顶，配以玻璃瓦红彤壁，朱柱格子窗，雕梁画栋，显得雄伟壮观。

在潮州古城内，游客可选择人力车游览，穿梭在大街小巷子，欣赏有潮州风格的甲第巷及牌坊街，感受古朴风土人情，同时也可到有1300多年历史的开园寺参观。

曾厝垵 中国最文艺渔村

沿途的小巷摆卖了许多的海鲜、烧烤、小食、礼品店、服装店等等，五花八门。

你总可在沿街和拐角处遇见风格各异的客栈，五街十八巷，五花八门装修，新建筑不少都是蓝色调，番仔楼一般是橙黄色调或保持古朴色，闽南古厝清一色一色大红的外墙；有的大面积涂鸦，有的模仿欧洲小镇在墙上挂满盆栽鲜花，所见之处，瞧见大部分客栈都有庭院，有的走夏威夷风，藤蔓下吊着摇椅，冲浪滑板、游泳圈摆设，太阳伞下木椅错落有致；有的还在庭院内人造沙滩，铺一条鹅卵石健步道，滨海情趣十足。

南靖云水谣古镇 感觉宁静超然

云水谣古镇那是一个幽古神奇的地方，踏入古镇，那幽长的古道、百年老榕树、神奇的土楼，还有那灵山碧水，无不给人们以宁静超然的感觉。这些古道虽然有的已是坑洼不平，甚至已渐渐被人们所忽略和忘却，但光滑的石子依然承载着一代又一代云水谣人的悲欢离合以及梦想与渴望。曲径通幽，漫步其上，土楼胜景、田园风光尽收眼底。

汕头石炮台公园 当年海防建筑物

石炮台公园是以崎碌炮台为主景点建筑而成的纪念性公园，始建于清代同治十三年，至今已有百多年的历史。为环圆形城堡建筑，是当时主要海防建筑物，崎碌炮台主要以贝灰砂、煮烂糯米饭及红糖浆调制夯筑而成，大门、炮巷均采用规格花岗石块砌筑，因而俗称“石炮台”。

湘子桥 随水上交通闭合

中国四大古桥之一，也称广济桥，古称康济桥、丁侯桥、济川桥，俗称湘子桥，始建于南宋乾道七年（公元1171年），位于广东省潮州市古城东门外，横跨韩江，联结东西两岸，为古代广东通向闽浙交通要津，也是潮州八景之一。

浮桥由十八只木船横向并排连接而成，船长14米宽3.6米，船中央铺设木板作为桥面。浮桥桥面宽5米，桥面二侧各有一段长约5米的船体。浮桥二端用铁链固定在梁桥的矶头墩，随水位涨落而高低变化。矶头墩各有一段石阶梯供行人上下浮桥。浮桥可启可闭，闭合可连接二边梁桥，开启能通行大型船舶和快速排洪。

厦门胡里山炮台 随水上交通闭合

中国四大古桥之一，也称广济桥，古称康济桥、丁侯桥、济川桥，俗称湘子桥，始建于南宋乾道七年（公元1171年），位于广东省潮州市古城东门外，横跨韩江，联结东西两岸，为古代广东通向闽浙交通要津，也是潮州八景之一。

浮桥由十八只木船横向并排连接而成，船长14米宽3.6米，船中央铺设木板作为桥面。浮桥桥面宽5米，桥面二侧各有一段长约5米的船体。浮桥二端用铁链固定在梁桥的矶头墩，随水位涨落而高低变化。矶头墩各有一段石阶梯供行人上下浮桥。浮桥可启可闭，闭合可连接二边梁桥，开启能通行大型船舶和快速排洪。

厦门胡里山炮台 混风格别有特色

它是一座公园，而炮台本身又是它的其中一个亮点，始建于清光绪20年，总面积7万多平方米，城堡面积1.3万平方米，分为战坪区、兵营区和后山区，炮台结构为半地堡式、半城垣式，具有欧洲风格，又有中国明清时期的建筑神韵，历史上被称为“八闽门户、天南锁钥”。

胡里山炮台上最有名的是1893年购自德国克虏伯兵工厂的一门28生（280mm）克虏伯大炮，至今保存完好。

南普陀寺 气势宏伟错落有致

位于福建省厦门市东南五老峰下，面临碧澄海港，该寺占地面积25.8万平方米，建筑面积2.1270万平方米。为闽南佛教胜地之一，寺内明万历年间血书《妙法莲华经》和何朝宗名作白瓷观音等最为名贵。整座寺院气势宏伟，错落有致。

南普陀寺的素菜以其清纯素雅的独特风味驰名中外。厨师烹调制作严守素菜素料素做的工艺，革除素菜仿制荤腥模样的传统，以素菜素名而独树一帜，既讲究色、香、味，又讲究形、神、器，一道菜一个雅名，神韵高雅，诗情画意。南普陀的素菜中有“彩花迎宾”、“南海金莲”、“丝雨菰云”、“香泥藏珍”、“五老如意” “雪映银浪”、“梵宫玉笏”、“白璧青云”、“白果香卤”等等，红黄蓝绿，五彩缤纷。其中以“半月沉江”这道菜尤为有趣。