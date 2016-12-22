“Hop Hop 咖啡店”终于诞生了！ 异言堂

文：卢界燊

致所有怀念老槟城的槟城人，

几个月前的有一天，我约了两位朋友到牛干冬(Lebuh Chulia)的柏幅茶室吃鸡饭。还没踏进店裡，一头白发的老板已经热情的向我们打招呼。整顿饭，我们看见进来消费的外国游客，每位都在老板的“Bye Bye, Thank You，See You Again”声中，嘴边泛着微笑的离开。

过后有机会和老板交谈，问老板这店的年龄，属于第3代的老板很骄傲地说“1948年开店，现在已经是第4代了”，然后又指了指身边一名年轻人说，“现在由他接班”。这才知道，已经是来到第4代的柏幅茶室，开店已有一甲子（60年）多了。

现在许多鸡饭店应着现代人口味，会多卖菜尾汤额外还有些其他的副食品搭配。但是柏幅茶室保持着传统鸡饭的吃法，白斩鸡或烧鸡也好，都会为每位食客附送一碗鸡汤。还有，你甭想在这家店可以额外点叉烧或烧肉，它卖的就只是鸡饭。所以，以现在潮话来说，柏幅茶室其实就是鸡饭“专卖店”。

有些咖啡店吃美食，有些是吃人情味。就如柏幅茶室，卖的鸡饭味道好，但是老板的人情味更重。

这次的午餐令我深深的相信，乔治市是一座有故事的古城。当年前朝政府为乔治市申请世遗地位，就是鉴于乔治市特有的文化遗产，希望可以通过世遗地位保护这些文化遗产。所以是槟城人就有责任进而珍惜、爱护、欣赏乔治市的物质与非物质文化遗产。

饭后和几个朋友谈起咖啡，大家都不约而同地说传统咖啡店是槟城人的集体记忆起点。而时下潮流，年轻人喜欢逛的是现代化的西式咖啡馆(cafe hopping)。就这样, 当时就立刻有了一个构思：采纳现时年轻人流行的cafe hopping方式，来重温槟城的传统咖啡店，也就是传统咖啡店hopping。

接着，就决定通过《年轻当家》（注1），成立“Hop Hop咖啡店（Hop Hop Kopitiam）”面子书特辑（注2），藉以這另类方式向槟州政府诉求，希望州政府正视，关注和寻策留著传统行业。

接下来，我们用了1个月时间，亲自走访20间传统咖啡店。在走访了20间的过程中，细心的欣赏和体会每一间咖啡店的不同。间中，我们与几家老板闲聊，每个老板都很自豪他们咖啡店的那一段历史，他们会告诉你：当年是如何经营或接受这间咖啡店；又或者会指给你看，店内哪些物品对他们有重大意义。

不忍看着古城故事消失

对于用1个月时间走20间传统咖啡店，还要包办查询，编排，照相，写稿，访问等等工作；很多人说，这是一份很吃力的工作。的确，这项计划确实很吃力，甚至不讨好。可是，我们不忍心看着乔治市这座古城的故事，慢慢地、慢慢地消失，消失得这座古城仿佛从来就没有过故事。而在这20间咖啡店内，有2家已经‘消失’。其中一家是迁出原址的广泰来，而另外一家是在二奶巷（Lorong Chulia）的东江咖啡店，如今已经变成现代化的咖啡馆。

我对于乔治市世遗机构(George Town World Heritage Incorporation)把传统行业清单只是为了作为后续研究的基础感到非常失望。请问这后续研究如何能够教育人们怎样爱惜和保护我们槟城的非物质文化遗产呢？是不是等这些文化遗产消失后，那些记录当作图书馆的收藏？

保护活古迹不能等。

《年轻当家》会继续按图索骥，在<Young Master年轻当家》>面子书, 每周上传2篇传统咖啡店的特色。目前我们已经上传了8篇，以后会陆续再上传。

未来我们也计划把世遗区内的其他行业，也以一样的形式“发扬光大”，让外地人来到世遗区时，不会以为世遗区只有壁画。其实世遗区蕴藏丰富的人文与文化。

我们也欢迎大家到我们面子书分享他们在槟城（不一定是世遗区），有故事或特色的老店，谈谈他们的心情故事，让本地和外地人重新了解乔治市的内在美。

槟城人的故事，就从“Hop Hop 咖啡店（Kopitiam）”开始……

（注1）：《年轻当家》的三大目标是“制衡，关怀和活力”，“制衡”让年轻人有机会提出对于政策的意见，也让政府高官倾听年轻人的声音；“关怀”让年轻人把希望带给需要的弱势群体，而“活力”当然就是让年轻人一起玩，一起带动槟城的活力潮流。“Hop Hop咖啡店（Hop Hop Kopitiam）”面子书特辑活动，即是《年轻当家》其中一个方向，即“活力（ENJOY）”的活动。

（注2）：《年轻当家》以乔治市世遗机构在2012年进行的传统行业清单為蓝本，先选出传统咖啡店的部分(总共56间)，开始启动“Hop Hop 咖啡店”运动，让人看到世遗区内传统咖啡店的特色。